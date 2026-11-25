DECISÃO

Funcionário sofre duas fraturas em porta de empresa, é demitido após afastamento e perde ação na Justiça

Promotor de vendas tentou passar por baixo de porta automática de câmara fria

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:13

Funcionário sofreu acidente no trabalho Crédito: Reprodução

Um promotor de vendas de um frigorífico sofreu duas fraturas na perna direita ao tentar passar por baixo de uma porta automática de uma câmara fria enquanto ela fechava. Após passar por cirurgia e ficar cinco meses afastado do trabalho, ele foi demitido por justa causa. A Justiça manteve a decisão da empresa e rejeitou o pedido do trabalhador para reverter a dispensa e receber as verbas rescisórias. O caso foi julgado pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS).

O acidente ocorreu quando o funcionário tentou atravessar a porta da câmara fria por baixo, durante o fechamento. Além da tentativa de passagem, ele estava sem a jaqueta de proteção exigida pela empresa e carregava um celular na mão. A queda provocou fraturas em dois pontos da perna direita, exigindo cirurgia e afastamento previdenciário por cinco meses.

Justiça 1 de 4

Após retornar do período de licença, o trabalhador foi dispensado por justa causa. Na ação judicial, ele alegou que a punição era desproporcional e que não havia cometido falta grave. Também argumentou que o celular era corporativo, que o piso estava escorregadio e sem sinalização e que a empresa demorou meses para aplicar a penalidade, o que, segundo ele, caracterizaria perdão pela conduta.

O frigorífico, por sua vez, sustentou que a demissão foi motivada por mau procedimento e indisciplina, com base no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A empresa afirmou ainda que o funcionário já havia sido advertido anteriormente por não utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs), o que caracterizaria reincidência no descumprimento das normas de segurança.

Na primeira instância, o juiz Eliseu Cardozo Barcellos, da 5ª Vara do Trabalho de Canoas, manteve a justa causa por entender que houve imprudência e repetição de condutas contrárias às regras de segurança. O trabalhador recorreu, mas a 6ª Turma do TRT-RS confirmou a decisão por unanimidade.