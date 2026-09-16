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Funcionário trabalha três décadas em empresa, é demitido quando estava prestes a se aposentar e ganha indenização na Justiça

TRT-MG aumentou de R$ 5 mil para R$ 50 mil a reparação e reconheceu ao empregado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:32

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Um trabalhador de 64 anos que foi dispensado pouco mais de oito meses antes de atingir a idade necessária para se aposentar teve a indenização por danos morais aumentada de R$ 5 mil para R$ 50 mil. A decisão foi tomada por unanimidade pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), que reconheceu o caráter discriminatório da demissão.

O empregado afirmou que trabalhou por cerca de 29 anos para o grupo econômico ligado à instituição de ensino e que não havia motivo legítimo para o desligamento. Na avaliação da Justiça, a empresa não apresentou uma justificativa concreta: em depoimento, seu representante disse que a dispensa ocorreu “apenas por interesse da empresa”.

Justiça

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A sentença de primeira instância já havia reconhecido a prática de etarismo e fixado indenização de R$ 5 mil. A juíza Maila Vanessa de Oliveira Costa, da 1ª Vara do Trabalho de Alfenas, considerou que a idade do trabalhador poderia dificultar sua recolocação profissional e que a proximidade da aposentadoria tornava a dispensa especialmente prejudicial. Uma testemunha também relatou conversas frequentes no ambiente de trabalho sobre empregados próximos de se aposentar e disse não conhecer fatos que desabonassem a conduta profissional do autor.

Embora tenha reconhecido a discriminação, a juíza havia negado o pedido de reintegração e o reconhecimento de estabilidade pré-aposentadoria, por não haver norma coletiva que garantisse essa proteção. A decisão ressaltou, porém, que a ausência de estabilidade não impede a responsabilização da empregadora por uma dispensa discriminatória.

Ao analisar o recurso do trabalhador, o TRT-MG elevou a indenização e acrescentou a possibilidade de indenização substitutiva. Com base no artigo 4º da Lei nº 9.029/1995, o colegiado entendeu que o empregado pode optar entre ser readmitido, com ressarcimento integral do período de afastamento, ou receber em dobro a remuneração correspondente a esse período.

O processo aguarda análise de admissibilidade do recurso de revista. Nessa etapa, o TRT-MG vai verificar se o recurso atende aos requisitos legais para ser encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).

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