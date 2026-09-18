DECISÃO

Funcionário umbadista vai a cultos evangélicos em empresa, escuta piadas sobre a sua religião e consegue indenização na Justiça

TRT-1 entendeu que exposição habitual a cultos e comentários sobre a religião do funcionário violou sua liberdade de crença.

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:41

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | Foto: Crédito: Matheus Salomão

A realização habitual de cultos evangélicos dentro do ambiente de trabalho levou a Justiça a condenar uma empresa do Rio de Janeiro a pagar R$ 5 mil por danos morais a um funcionário umbandista. A decisão da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) considerou que a exposição recorrente a práticas religiosas durante a jornada violou a liberdade de crença do trabalhador, mesmo diante da alegação de que a participação não era formalmente obrigatória.

O empregado relatou durante o processo que havia um culto evangélico na entrada do trabalho e outro durante o horário de almoço, com duração aproximada de 30 a 40 minutos. Segundo o depoimento, ninguém determinava expressamente que os funcionários participassem, mas, na prática, todos acabavam permanecendo no local. O trabalhador também afirmou ter sido alvo de piadas e comentários depreciativos da chefia por causa de sua religião.

Justiça 1 de 4

A empresa sustentou que a participação nas celebrações era facultativa. Esse argumento havia sido considerado pela primeira instância, que rejeitou o pedido de indenização. Para a Vara do Trabalho, o funcionário havia reconhecido que não era obrigado a comparecer aos cultos e não teria comprovado situação capaz de caracterizar dano moral. A dispensa também foi considerada, naquele momento, um ato sem justificativa específica do empregador.

Ao analisar o recurso, porém, o desembargador Enoque Ribeiro dos Santos adotou entendimento diferente. Para o relator, a liberdade religiosa inclui não apenas o direito de professar determinada fé, mas também o de não seguir uma religião ou de não ser submetido a manifestações religiosas contrárias às próprias convicções. Segundo o voto, a relação de emprego possui uma desigualdade de poder que precisa ser considerada quando práticas religiosas são inseridas na rotina profissional.

O colegiado também considerou relevante o fato de o trabalhador permanecer no ambiente durante as celebrações. No entendimento adotado no julgamento, mesmo ficar em silêncio durante um culto pode representar uma forma de inserção em uma prática religiosa quando o empregado não tem liberdade efetiva para simplesmente se afastar. O acórdão ainda registrou que os comentários depreciativos sobre a religião do funcionário reforçaram o quadro de assédio e de violação aos direitos da personalidade.