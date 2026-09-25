DECISÃO

Funcionário usa imagens do Google para provar na Justiça que empresa continuava funcionando após troca de CNPJs e cobrar dívida trabalhista

Imagens registradas ao longo de cinco anos mostraram que negócio continuava funcionando no mesmo endereço, apesar da troca de empresas; nova empresa e sócio foram incluídos na execução

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 12:27

Funcionário usa imagens do Google para provar na Justiça que empresa continuava funcionando após troca de CNPJs e cobrar dívida trabalhista Crédito: Imagem gerada pela IA

Imagens do Google Street View foram usadas como prova para reconhecer a continuidade de uma empresa e responsabilizar uma nova companhia por uma dívida trabalhista. A decisão foi tomada pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), que analisou registros feitos entre 2018 e 2023 e concluiu que o negócio continuou funcionando no mesmo endereço, apesar das mudanças nos CNPJs.

O caso envolve uma empresa que atuava na fabricação de esquadrias e comercialização de vidros. O processo estava em fase de execução, etapa em que é feita a cobrança de uma dívida trabalhista que não havia sido quitada. Diante da falta de pagamento, o credor apresentou um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), alegando que havia ocorrido sucessão empresarial. A tese era de que o encerramento das atividades da antiga empresa teria sido apenas formal e que a nova companhia deveria responder pela dívida.

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Imagens mostraram continuidade do negócio

Para sustentar o pedido, foram apresentadas imagens do Google Street View registradas em diferentes momentos entre 2018 e 2023. A sequência mostrava o estabelecimento funcionando no mesmo endereço e mantendo a mesma identificação na fachada, mesmo com as alterações nos registros empresariais.

A primeira decisão, porém, rejeitou o pedido. O juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José entendeu que existiu uma interrupção entre a saída da empresa devedora e a chegada da sucessora. Nesse intervalo, uma terceira empresa teria funcionado no mesmo endereço durante aproximadamente três anos. Para o juízo de origem, a presença dessa outra empresa era suficiente para afastar a continuidade entre os negócios.

TRT reconhece sucessão empresarial

O credor recorreu e o caso chegou à 3ª Turma do TRT-SC. Ao analisar a sequência das imagens, os desembargadores chegaram a uma conclusão diferente e reconheceram a existência de continuidade da atividade empresarial. O relator, desembargador José Ernesto Manzi, afirmou que as capturas cronológicas do Street View são um meio de prova digital admitido pela jurisprudência e que, naquele caso, ajudaram a demonstrar a continuidade da operação.

Segundo o magistrado, a terceira empresa que funcionou no local durante o período de transição também fazia parte do mesmo núcleo familiar da empresa originalmente devedora. Por isso, a presença dela não teria representado uma interrupção efetiva da atividade, mas funcionado como um “elo vivo” entre as empresas.

Não é preciso haver venda formal da empresa

Na decisão, Manzi destacou que o reconhecimento de uma sucessão trabalhista não depende necessariamente de uma venda formal do negócio ou da existência de um contrato direto entre a empresa antiga e a nova. Também não seria indispensável comprovar uma transferência documentada de máquinas. Para o tribunal, o que deve ser analisado é a continuidade da unidade produtiva na realidade dos fatos.

Além das imagens do Street View, os desembargadores consideraram outros elementos, como a manutenção do mesmo ramo de atividade, da infraestrutura especializada e da clientela, além da participação de um ex-sócio da empresa devedora na estrutura da sucessora.