Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionário usa imagens do Google para provar na Justiça que empresa continuava funcionando após troca de CNPJs e cobrar dívida trabalhista

Imagens registradas ao longo de cinco anos mostraram que negócio continuava funcionando no mesmo endereço, apesar da troca de empresas; nova empresa e sócio foram incluídos na execução

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 12:27

Funcionário usa imagens do Google para provar na Justiça que empresa continuava funcionando após troca de CNPJs e cobrar dívida trabalhista
Funcionário usa imagens do Google para provar na Justiça que empresa continuava funcionando após troca de CNPJs e cobrar dívida trabalhista Crédito: Imagem gerada pela IA

Imagens do Google Street View foram usadas como prova para reconhecer a continuidade de uma empresa e responsabilizar uma nova companhia por uma dívida trabalhista. A decisão foi tomada pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), que analisou registros feitos entre 2018 e 2023 e concluiu que o negócio continuou funcionando no mesmo endereço, apesar das mudanças nos CNPJs.

O caso envolve uma empresa que atuava na fabricação de esquadrias e comercialização de vidros. O processo estava em fase de execução, etapa em que é feita a cobrança de uma dívida trabalhista que não havia sido quitada. Diante da falta de pagamento, o credor apresentou um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), alegando que havia ocorrido sucessão empresarial. A tese era de que o encerramento das atividades da antiga empresa teria sido apenas formal e que a nova companhia deveria responder pela dívida.

Assédio moral: Justiça fixa indenização após gerente chamar funcionária de “ex-presidiária”

Justiça do Trabalho por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
TRT5 por Divulgação
Conselho Superior de Justiça do Trabalho por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Justiça do Trabalho por Divulgação
Ives Bittencourt diz que reparação deve desestimular novas condutas semelhantes por Acervo Pessoal
Tenente-coronel é exonerado após denúncias de assédio sexual e moral na tropa por Redes sociais
Tenente-coronel é exonerado após denúncias de assédio sexual e moral na tropa por Redes sociais
Tenente-coronel é acusado de assédio sexual e moral contra uma major e outras policiais por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Mulher se defende de assédio por Shutterstock
Loja da Ferreira Costa, condenada pela Justiça em ação de assédio moral por Reprodução
1 de 10
Justiça do Trabalho por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5

Imagens mostraram continuidade do negócio

Para sustentar o pedido, foram apresentadas imagens do Google Street View registradas em diferentes momentos entre 2018 e 2023. A sequência mostrava o estabelecimento funcionando no mesmo endereço e mantendo a mesma identificação na fachada, mesmo com as alterações nos registros empresariais.

A primeira decisão, porém, rejeitou o pedido. O juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José entendeu que existiu uma interrupção entre a saída da empresa devedora e a chegada da sucessora. Nesse intervalo, uma terceira empresa teria funcionado no mesmo endereço durante aproximadamente três anos. Para o juízo de origem, a presença dessa outra empresa era suficiente para afastar a continuidade entre os negócios.

TRT reconhece sucessão empresarial

O credor recorreu e o caso chegou à 3ª Turma do TRT-SC. Ao analisar a sequência das imagens, os desembargadores chegaram a uma conclusão diferente e reconheceram a existência de continuidade da atividade empresarial. O relator, desembargador José Ernesto Manzi, afirmou que as capturas cronológicas do Street View são um meio de prova digital admitido pela jurisprudência e que, naquele caso, ajudaram a demonstrar a continuidade da operação.

Segundo o magistrado, a terceira empresa que funcionou no local durante o período de transição também fazia parte do mesmo núcleo familiar da empresa originalmente devedora. Por isso, a presença dela não teria representado uma interrupção efetiva da atividade, mas funcionado como um “elo vivo” entre as empresas.

Não é preciso haver venda formal da empresa

Na decisão, Manzi destacou que o reconhecimento de uma sucessão trabalhista não depende necessariamente de uma venda formal do negócio ou da existência de um contrato direto entre a empresa antiga e a nova. Também não seria indispensável comprovar uma transferência documentada de máquinas. Para o tribunal, o que deve ser analisado é a continuidade da unidade produtiva na realidade dos fatos.

Além das imagens do Street View, os desembargadores consideraram outros elementos, como a manutenção do mesmo ramo de atividade, da infraestrutura especializada e da clientela, além da participação de um ex-sócio da empresa devedora na estrutura da sucessora.

Com o conjunto das provas, a 3ª Turma reconheceu a sucessão empresarial e determinou que a nova empresa e seu sócio fossem incluídos no polo passivo da execução. Na prática, ambos passaram a responder pela cobrança da dívida trabalhista. A decisão foi unânime e não houve recurso.

Mais recentes

Imagem - Homem mata ex-mulher para ter direito a imóvel sozinho, mas Justiça barra pedido

Homem mata ex-mulher para ter direito a imóvel sozinho, mas Justiça barra pedido
Imagem - Vendedor que dependia de aplicativo para fechar negócios vai receber indenização após ter conta bloqueada sem justificativa

Vendedor que dependia de aplicativo para fechar negócios vai receber indenização após ter conta bloqueada sem justificativa
Imagem - Passageiro espera ônibus por sete horas em rodoviária, processa empresa por atraso e consegue indenização na Justiça

Passageiro espera ônibus por sete horas em rodoviária, processa empresa por atraso e consegue indenização na Justiça