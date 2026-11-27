DIREITOS TRABALHISTAS

Funcionários da coleta de lixo eram obrigados a fazer necessidades na rua por falta de banheiros; empresa é condenada

Decisão apontou falta de sanitários durante as rotas de coleta e condições inadequadas nas instalações da empresa. Fiscalização também identificou irregularidades na sede e no aterro sanitário

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:00

Funcionários da coleta de lixo eram obrigados a fazer necessidades na rua por falta de banheiros; empresa é condenada Crédito: Imagem gerada pela IA

A falta de banheiros durante as rotas de coleta de lixo levou a Justiça do Trabalho a condenar uma empresa responsável pelo serviço no município de Embu das Artes, em São Paulo, ao pagamento de R$ 8 mil por danos morais a um funcionário. A decisão foi proferida pelo programa Ajude 4.0 do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2).

Na ação, o trabalhador da Embu Ecológica e Ambiental S/A relatou que, sem acesso a instalações sanitárias durante o expediente, precisava fazer suas necessidades fisiológicas na rua ou no mato. Para verificar as condições de trabalho, o juiz Rodrigo Rocha Gomes de Loiola determinou uma diligência judicial, com a elaboração de um auto de constatação. Oficiais de Justiça foram ao local da prestação dos serviços e ouviram três motoristas e três coletores.

A apuração identificou que a empresa não disponibilizava banheiros químicos nem mantinha convênios com estabelecimentos comerciais para que os funcionários pudessem utilizar os sanitários durante os trajetos dos caminhões. Também foram constatadas condições inadequadas de conservação dos banheiros existentes na sede da empresa e no aterro sanitário. Segundo o documento, os comércios próximos não apresentaram autorização para que os trabalhadores utilizassem suas instalações.

Justiça aponta violação à dignidade dos trabalhadores

Na sentença, o magistrado destacou que a restrição ao uso de banheiros atinge a dignidade da pessoa humana. Ele também ressaltou que cabe à empresa garantir condições mínimas de trabalho e viabilizar o acesso dos funcionários a instalações sanitárias durante a jornada.