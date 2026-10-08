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Funcionários feitos reféns: Justiça obriga farmácias a instalar botão de pânico e câmeras após assaltos

Medidas foram determinadas após registros de assaltos à mão armada e casos de funcionários mantidos como reféns em unidades no Espírito Santo

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:05

Funcionários feitos reféns: Justiça obriga farmácias a instalar botão de pânico e câmeras após assaltos
Funcionários feitos reféns: Justiça obriga farmácias a instalar botão de pânico e câmeras após assaltos Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma rede de drogarias que atua no Espírito Santo terá de reforçar a segurança dos trabalhadores após registros de assaltos à mão armada e até funcionários mantidos como reféns. A determinação foi mantida, com ajustes, pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES).

Embora o comércio farmacêutico não seja classificado como atividade de risco acentuado, os desembargadores entenderam que os episódios registrados nas unidades demonstram um risco concreto e previsível de violência, o que obriga a empresa a adotar medidas para proteger a integridade física e psicológica dos empregados.

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Entre as obrigações estão a instalação de botões de pânico funcionais e acessíveis e de câmeras com monitoramento remoto por empresa especializada. A rede também deverá incluir no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) os riscos psicossociais relacionados a assaltos, ameaças com armas e situações de reféns. A empresa terá 180 dias para cumprir as determinações. Em caso de descumprimento, poderá pagar multa diária de R$ 2 mil por estabelecimento e por violação, limitada a R$ 200 mil.

Assaltos e funcionários feitos reféns

O processo começou com uma ação civil pública apresentada pelo sindicato que representa os farmacêuticos no Espírito Santo. A entidade afirmou que trabalhadores das farmácias estavam sendo expostos a episódios de violência e sofrimento psicológico durante assaltos.

Segundo o sindicato, as medidas adotadas pela rede priorizavam a proteção do patrimônio e não eram suficientes para garantir a segurança dos empregados. A entidade pediu, entre outras medidas, câmeras com monitoramento remoto, botões de pânico, segurança privada, vidros de proteção, cabines blindadas e a inclusão dos riscos de assaltos no PGR.

A empresa argumentou que a segurança pública é responsabilidade do Estado e que as drogarias não integram o grupo de atividades consideradas de risco acentuado. Também afirmou que já adotava medidas preventivas, como câmeras, rondas externas, treinamentos para situações de risco e apoio psicossocial. A prova testemunhal, porém, apontou falhas.

Uma testemunha indicada pela própria rede relatou assaltos em unidades nos bairros Jardim da Penha e Praia do Canto, em Vitória. Em um dos casos, empregados e um vigilante chegaram a ser mantidos como reféns. A testemunha também afirmou que a segurança privada não cobria todo o horário de funcionamento, que não havia botão de pânico funcionando e que algumas lojas não contavam com vigilância.

Para o juiz Fausto Siqueira Gaia, da 11ª Vara do Trabalho de Vitória, as medidas existentes não eram suficientes para proteger os funcionários. “Trata-se, portanto, de um dever jurídico objetivo, que não pode ser mitigado sob o argumento da ausência de norma específica sobre assaltos”, afirmou o magistrado.

Justiça reconhece assaltos como risco psicossocial

A 3ª Turma entendeu que o fato de as drogarias não serem consideradas atividades de risco acentuado não elimina a obrigação de prevenção quando existem situações concretas que demonstram perigo aos trabalhadores. “A ausência de enquadramento da atividade de drogaria como atividade de risco acentuado não afasta o dever de prevenção”, destacou a relatora, desembargadora Ana Paula Tauceda Branco.

Para o colegiado, assaltos à mão armada, ameaças e episódios com reféns são situações previsíveis diante do histórico das unidades e devem ser consideradas na gestão de segurança do trabalho. A exposição dos empregados a esses episódios também foi reconhecida como risco psicossocial relacionado ao trabalho. Por isso, a empresa deverá identificar, avaliar e adotar medidas para controlar esses riscos dentro do PGR.

Vigilância armada não será obrigatória

A Turma, no entanto, modificou parte da sentença de primeira instância. O juiz havia determinado a contratação de segurança armada durante todo o horário de funcionamento. Para a 3ª Turma, a empresa deverá disponibilizar segurança privada, mas não é obrigada a manter o profissional armado durante todo o expediente.

A modalidade e a escala da vigilância poderão ser definidas de acordo com o plano de prevenção de riscos. Segundo a relatora, as drogarias não podem ser equiparadas a instituições financeiras nem estão submetidas às mesmas exigências de segurança desse setor. A obrigatoriedade de vigilância armada durante todo o funcionamento também poderia, na avaliação da magistrada, aumentar o risco de confrontos dentro das lojas. Os pedidos de instalação de vidros de proteção nos balcões e cabines blindadas também não foram acolhidos.

Rede terá de pagar R$ 100 mil

Além das medidas de segurança, a empresa terá de pagar R$ 100 mil por danos morais coletivos. O valor será destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A decisão reforça que empresas devem adotar medidas proporcionais aos riscos efetivamente identificados no ambiente de trabalho, inclusive quando o perigo é provocado por terceiros, como ocorre nos casos de assaltos.

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