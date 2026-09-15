DECISÃO JUDICIAL

Funcionários pedem pausas por esforço físico durante o trabalho, mas Justiça decide que empresa não precisa concedê-las

Tribunal entendeu que medidas preventivas previstas em análise ergonômica afastaram a necessidade de concessão dos intervalos pedidos por sindicato

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:53

Funcionários pedem pausas por esforço físico durante o trabalho, mas Justiça decide que empresa não precisa concedê-las Crédito: Imagem gerada pela IA

A 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) decidiu que trabalhadores não têm direito ao pagamento de pausas ergonômicas não realizadas quando a empresa adota medidas preventivas e promove a alternância das atividades durante a jornada. O caso envolveu um sindicato e uma empresa de fornecimento de água e saneamento. Por maioria de votos, o colegiado reformou a decisão do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de São Sebastião do Caí, que havia atendido parcialmente aos pedidos apresentados pelo sindicato.

A entidade sindical alegou que os trabalhadores substituídos exerciam atividades operacionais com intenso esforço físico e sobrecarga muscular. Por isso, pediu o pagamento dos períodos de descanso que não teriam sido concedidos e também que a empresa fosse obrigada a implementar as chamadas pausas ergonômicas.

Os pedidos foram fundamentados na Norma Regulamentadora 17 (NR-17), do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece diretrizes relacionadas à ergonomia no trabalho. A empresa, por outro lado, argumentou que não havia obrigação de conceder as pausas porque os trabalhadores alternavam as atividades com outras tarefas que permitiam mudar de postura e utilizar diferentes grupos musculares.

A empregadora também afirmou que a forma de execução e a organização das tarefas eram alteradas e negou que os funcionários da área operacional estivessem submetidos a atividades que provocassem sobrecarga muscular contínua. Em primeira instância, parte dos pedidos do sindicato havia sido acolhida. Tanto a entidade quanto a empresa recorreram ao TRT-RS em relação a diferentes pontos da sentença.

Ao analisar o caso, a relatora, juíza convocada Cacilda Ribeiro Isaacsson, concluiu que as medidas preventivas adotadas pela empregadora atendiam às diretrizes de saúde e segurança dos trabalhadores. Segundo a magistrada, a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) identificou riscos ergonômicos nas atividades operacionais, mas também apontou medidas destinadas a reduzir esses riscos.

Entre elas estavam a alternância das atividades e mudanças na maneira de executar o trabalho. A prova testemunhal, segundo a relatora, também confirmou que os funcionários realizavam atividades diversificadas, o que afastaria a caracterização de um trabalho contínuo e repetitivo. “A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) reconhece a existência de riscos ergonômicos nas atividades operacionais, mas prevê medidas preventivas, como a alternância de atividades e alteração da forma de execução”.