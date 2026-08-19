DECISÃO

Funcionários são pressionados a votar em candidatos de empresas, denunciam ameaças de demissão e ganham indenização de R$ 450 mil na Justiça

Empresas foram acusadas de ameaçar funcionários e promover eventos políticos para influenciar votos nas eleições de 2022

Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:03

Funcionários denunciaram pressão para votar em candidatos nas empresas Crédito: TST/Reprodução

Uma madeireira do Paraná e dois frigoríficos de Minas Gerais foram condenados pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) por pressionarem funcionários a apoiar determinados candidatos nas eleições de 2022. As empresas foram acusadas de usar o ambiente de trabalho para tentar influenciar o voto dos empregados, com ameaças de demissão, distribuição de material de campanha e até promessas de churrasco e comida caso os candidatos apoiados vencessem.

As decisões foram tomadas pela Sexta Turma do TST e envolvem a Fábrica de Troncos Romancini Ltda., de Laranjeiras do Sul (PR), e as empresas Frigobet Frigorífico Industrial Betim Ltda. e Frigorífico Serradão Ltda., de Betim (MG). No caso da madeireira, a indenização por danos morais coletivos foi fixada em R$ 100 mil. Já as duas empresas mineiras terão de pagar, juntas, R$ 350 mil.

O assédio eleitoral é caracterizado por práticas como coação, ameaça, intimidação ou constrangimento com o objetivo de interferir na escolha política do trabalhador. Esse foi o entendimento adotado pela Sexta Turma nos processos analisados.

Justiça 1 de 4

No caso da madeireira paranaense, a investigação começou depois que o Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu uma denúncia sigilosa, em outubro de 2022. Trabalhadores ouvidos durante a apuração relataram que a empresa teria sido transformada em uma espécie de comitê político durante o período eleitoral.

Segundo os depoimentos, uma reunião realizada antes do primeiro turno foi utilizada para apresentar aos funcionários o candidato apoiado pelos empregadores. Na ocasião, teria sido dito que quem não apoiasse o candidato escolhido pela direção também estaria se posicionando contra a empresa.

Materiais de campanha foram distribuídos aos funcionários e até colocados próximos ao relógio de ponto para que fossem levados para casa. Candidatos também estiveram na empresa durante o período eleitoral. Os empregadores ainda teriam prometido um churrasco caso o candidato apoiado fosse eleito.

O caso chegou ao TST depois de a Justiça do Trabalho de primeira e segunda instâncias rejeitar o pedido de indenização por dano moral coletivo. Para o ministro Augusto César, relator do recurso apresentado pelo MPT, porém, as provas reunidas demonstraram que os trabalhadores foram submetidos a constrangimento e pressão psicológica. “Esses fatos são suficientes para caracterizarem o assédio eleitoral”, afirmou.

A condenação também determinou que a madeireira cumpra outras obrigações relacionadas à prevenção de práticas discriminatórias. Além dos R$ 100 mil por dano moral coletivo, foi estabelecida indenização individual de R$ 1 mil para cada pessoa que mantinha vínculo de trabalho com a empresa em setembro de 2022, incluindo empregados, terceirizados, estagiários e aprendizes.

Frigoríficos tiveram evento político dentro das empresas

A situação envolvendo os frigoríficos de Betim também teve origem em uma denúncia encaminhada ao MPT. Na época, as duas empresas empregavam aproximadamente 600 pessoas.

Segundo a investigação, cerca de dez dias antes do segundo turno das eleições de 2022, foi realizado um evento político dentro das empresas. O proprietário dos frigoríficos e um deputado federal participaram da atividade e fizeram discursos direcionados aos funcionários sobre a disputa presidencial.

Ainda conforme as provas apresentadas no processo, houve distribuição de camisetas de propaganda política e críticas ao candidato adversário. Os trabalhadores também teriam sido ameaçados com possíveis demissões dependendo do resultado das eleições.

Em outro episódio citado no processo, o proprietário teria prometido entregar um pernil aos funcionários caso seu candidato fosse reeleito.

A Justiça do Trabalho de primeira instância considerou que houve tentativa de direcionar o voto dos empregados e fixou indenização de R$ 1 milhão para cada uma das empresas, além de R$ 2 mil para cada trabalhador. A decisão foi posteriormente mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

No recurso ao TST, as empresas questionaram as provas e alegaram que a punição era exagerada, argumentando que se tratava de apenas um evento e que não havia confirmação sobre quantos empregados haviam participado.

O ministro Augusto César, entretanto, considerou que a realização do evento, a distribuição de material de campanha e a pressão contra apoiadores do candidato adversário já eram suficientes para caracterizar uma “clara e nítida conduta abusiva dos empregadores”.