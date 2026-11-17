DIREITOS TRABALHISTAS

Funcionários trabalhavam em pé por até 14 horas e não tinham onde sentar nas pausas; rede de drogarias é condenada a pagar R$ 200 mil

Fiscalização identificou falta de assentos para descanso, horas extras irregulares e desrespeito aos intervalos previstos na legislação trabalhista

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:19

Funcionários trabalhavam em pé por até 14 horas e não tinham onde sentar nas pausas; rede de drogarias é condenada a pagar R$ 200 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

Imagine passar o expediente inteiro em pé, sem ter sequer um assento disponível para descansar durante as pausas. Essa era a realidade encontrada pela fiscalização em uma rede de drogarias de Campo Grande (MS), onde também foram identificadas jornadas que podiam ultrapassar 14 horas e outras violações às normas trabalhistas.

Diante das irregularidades, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a São Bento Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda. a pagar R$ 200 mil por dano moral coletivo. O entendimento foi de que as condutas da empresa ultrapassaram problemas individuais e atingiram a coletividade de trabalhadores.

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A fiscalização começou após denúncias e constatou que, com exceção dos operadores de caixa, os empregados trabalhavam em pé e não tinham onde se sentar nos períodos de descanso. Segundo os fiscais, a permanência nessa posição sem alternância favorece a fadiga muscular e representa um fator de risco para problemas circulatórios e insuficiência venosa crônica (IVC).

Falta de assentos e jornadas que ultrapassavam 14 horas

A ausência de locais para sentar contrariava a Norma Regulamentadora (NR) 17, do Ministério do Trabalho e Emprego. A regra exige que empresas disponibilizem assentos em locais acessíveis aos trabalhadores que realizam atividades predominantemente em pé, para que possam utilizá-los durante as pausas.

Mas esse não era o único problema. Os fiscais também identificaram que os empregados extrapolavam indevidamente a jornada, sem receber corretamente pelas horas extras. Em algumas situações, o expediente podia chegar a mais de 14 horas.

Também foram constatadas irregularidades na concessão do intervalo entre jornadas e do descanso semanal de 24 horas consecutivas. Mesmo depois de receber multas, a rede de drogarias não solucionou os problemas, o que levou o Ministério Público do Trabalho (MPT) a ajuizar uma ação civil pública.

O órgão pediu que a empresa fosse obrigada a corrigir as irregularidades e também respondesse por dano moral coletivo. A indenização, nesse caso, tem o objetivo de reconhecer que as violações não prejudicaram apenas trabalhadores individualmente, mas atingiram direitos de um grupo.

Justiça determinou mudanças e aplicação de multas

Em primeira instância, a Justiça do Trabalho acolheu parte dos pedidos do MPT. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (MS), que determinou que a empresa fornecesse assentos para descanso aos funcionários.

O descumprimento dessa obrigação ficou sujeito a multa de R$ 500 por infração e por trabalhador prejudicado. A rede também foi obrigada a respeitar o limite diário de horas extras, pagar os salários até o quinto dia útil do mês e conceder os intervalos previstos na legislação.

Entre as determinações estão o intervalo intrajornada de, no mínimo, 11 horas e o descanso semanal de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Apesar de reconhecer as irregularidades e impor as obrigações, as instâncias anteriores rejeitaram o pedido de indenização por dano moral coletivo. Para o TRT, o caso não configurava ofensa à sociedade ou a um grupo ou comunidade de trabalhadores.

TST reconheceu dano moral coletivo e fixou indenização

O Ministério Público do Trabalho recorreu ao TST, e o caso foi analisado pela Sexta Turma. Relator do recurso de revista, o ministro Augusto César destacou que a condenação por dano moral coletivo cumpre três funções: punitiva, para responsabilizar quem comete a irregularidade; pedagógica, para desestimular novas condutas ilícitas; e compensatória, para reparar o dano causado à coletividade.