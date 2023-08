Funeral de Dom Geraldo Majella acontece em Londrina

O funeral do Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo acontece neste domingo (27), em Londrina, no Paraná. A programação começou às 8h, com saída do cortejo da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina até a Catedral Metropolitana.



Dom Geraldo foi Arcebispo Emérito de Salvador. Depois de deixar a Bahia, em 2011, ele voltou para o Paraná. Em Londrina, comandou a arquidiocese de 1983 a 1991 e havia deixado uma carta registrada em cartório expressando vontade de ser sepultado na cidade.