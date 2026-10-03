SEGURANÇA

Carga radioativa é roubada em São Paulo às vésperas das eleições; material é usado no tratamento de câncer

Carga levada por criminosos contém Actínio-225; autoridades alertam que abrir a embalagem pode expor pessoas à radiação

Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18:33

Carga roubada de furgão contém Actínio-225, material radioativo utilizado em tratamentos médicos Crédito: Jumbo2010 | Shutterstock

Um furgão que transportava material radioativo para uso médico foi roubado na última quinta-feira (1º) na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Vila Maria, zona norte de São Paulo. O veículo levava uma carga de Actínio-225, substância utilizada em tratamentos médicos, e a quantidade está avaliada em R$ 30 mil.

O caso está sendo acompanhado pela Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), que adota as medidas cabíveis para localizar o veículo e recuperar o material radioativo sem causar grandes danos.

Em um primeiro momento, a ANSN divulgou que o crime havia ocorrido em Guarulhos, na Grande São Paulo, mas a informação foi corrigida posteriormente pela polícia.

O veículo era um Citroën Jumpy-Furgão, placa GGJ3G06, identificado com o símbolo internacional de radiação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista foi abordado por quatro criminosos logo após carregar o veículo, por volta das 22h. Dois suspeitos estavam em um carro e outros dois em uma moto.

A vítima é um homem de 58 anos, que foi mantido refém até a manhã de sexta-feira (2). Ele foi liberado nas proximidades da Avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, na zona leste.

Segundo a ANSN, partes do carro já foram encontradas em um desmanche devido ao sistema de rastreamento, mas o veículo completo e a carga ainda não foram localizados. O caso foi registrado como roubo no 2º Distrito Policial de Guarulhos.

Orientações da ANSN

De acordo com a ANSN, a embalagem em que está o material radioativo não oferece perigo. No entanto, caso o recipiente seja aberto, o contato direto com a substância pode provocar exposição à radiação.

"Da forma como está acondicionada, essa quantidade de material radiativo não é perigosa. Contudo, se o volume for aberto, o contato com o material radioativo poderá levar a exposições não justificáveis à radiação", informou a autoridade.