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Fux é sorteado relator de ação que busca acesso a visitas de esposa de Moraes ao Senado

Mandado de segurança busca obrigar Davi Alcolumbre (União-AP) a liberar informações sobre as entradas e saídas de Viviane Barci

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:21

Fux em sessão no STF
Fux em sessão no STF Crédito: Divulgação/Alejandro Zambrana/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux foi sorteado relator do mandado de segurança que busca obrigar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a liberar informações sobre as entradas e saídas da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, e do banqueiro Daniel Vorcaro das dependências do Senado.

Moraes havia sido sorteado relator no dia 18, mas, na última segunda-feira (21), ele se declarou suspeito para julgar o caso.

O pedido foi feito pelo vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo), candidato a deputado federal, após ter um pedido com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) negado pelo Senado. O argumento da negativa foi que os dados de acesso de pessoas às dependências do Senado são informações de caráter pessoal.

Após a negativa do Senado, Kilter acionou a Justiça Federal do Paraná, que declarou sua incompetência para julgar o caso. A juíza Thais Sampaio da Silva Machado entendeu que apenas o Supremo pode julgar um mandado de segurança contra ação do presidente do Senado.

Tags:

Alexandre de Moraes Stf Luiz fux Banco Master

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