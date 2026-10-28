SOLDADO PRESO

Fuzil furtado do Exército é encontrado com numeração raspada no Recife

Arma de calibre 7,62, 20 munições e um carregador estavam dentro de uma mochila

Mariana Rios

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:58

Exército nas ruas de Recife nas buscas pelo fuzil que estava desaparecido Crédito: Reprodução/Jornal do Commercio

Um fuzil furtado de um depósito do Exército foi encontrado com a numeração raspada dentro de uma mochila na noite de terça-feira (27), no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. A arma, de calibre 7,62, estava acompanhada de 20 munições e um carregador, que também haviam desaparecido. Um soldado do Exército foi preso após desaparecer com a arma e e as munições.

A localização ocorreu na Avenida Encanta Moça, após as forças de segurança receberem uma informação sobre o local onde o material havia sido deixado. Segundo o Jornal do Commercio, a operação reuniu equipes das polícias Civil, Militar e Federal, além da Polícia do Exército e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

A numeração raspada indica adulteração do armamento. Após a apreensão, o fuzil foi levado para a 7ª Delegacia de Homicídios, em Paulista, e encaminhado ao Exército Brasileiro, onde deve passar por perícia.

Fuzil desapareceu de depósito do Exército

O armamento foi levado do 7º Depósito de Suprimento, conhecido como Depósito Campina do Taborda, no Recife, no dia 17 de outubro. Na ocasião, o soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, de 20 anos, estava de serviço de sentinela e deixou a unidade com o fuzil e as 20 munições.

O militar foi preso na madrugada de 21 de outubro, após se apresentar às autoridades em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A namorada dele, de 18 anos, também foi investigada por suspeita de ajudá-lo a deixar o quartel e está em prisão domiciliar.