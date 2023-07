Galos gigantes que medem mais de 1 metro são vendidas por R$ 6 mil

Galos que medem mais de 1 metro são a atração em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O dono da propriedade rural, Leonardo Pontini, chega a vender alguns ovos por R$ 1 mil a dúzia. Em conversa ao G1, Leonardo revelou que cria a espécie índio Gigante há 17 anos. Os animais se alimentam de capim e milho, tem penagem longa, e pescoço sem penas. "Eu já comprei sabendo que eram gigantes, logo quando começaram a vir essas aves para o estado. A origem delas é de Minas Gerais e São Paulo. A gente adquiriu ovos das aves pela internet e eu também comprei aves de outros criadores", explicou o proprietário.

O maio galo que o produtor rural já teve no terreiro chegou a medir 1,20 metros, maior que uma criança de quatro anos. Com os galos, Leonardo já conseguiu vender um animal por R$ 6 mil.

Segundo o produtor, a produção dos ovos começa em agosto e os animais colocam entre 80 e 100 ovos por anos. Apesar dos bichos serem grandes, os ovos são de tamanho normal, parecido com a galinha comum. No entanto, o desenvolvimento das aves é de forma acelerada, precoce.

Com isso, a procura para tirar fotos com os animais é bastante alta. "A gente recebe bastante visitas. Muita gente que vem quer tirar foto com o galo gigante, quer conhecer, quer saber mais da raça. São aves muito dóceis e as minhas duas filhas também ajudam na criação, elas vêm aqui, catam os ovos. Ele é o mascote da gente", finaliza.