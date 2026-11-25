PIX DO MILHÃO

Ganhadora de prêmio milionário é morta a tiros meses após receber o dinheiro

Galega do Ouro, como era conhecida, foi executada na frente de casa

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13:12

Eliane Ramalho Roque Crédito: Reprodução

A corretora de empreendimentos Eliane Ramalho Roque, de 44 anos, foi morta a tiros na noite da terça-feira (24), em frente à casa onde morava, no bairro Vila Ipsep, em Serrita, no Sertão de Pernambuco. Conhecida como “Galega do Ouro”, ela havia ganhado um prêmio de R$ 1 milhão em um sorteio realizado em agosto deste ano, segundo o portal G1.

De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, o crime foi cometido por um homem encapuzado, que vestia roupas pretas. O suspeito efetuou diversos disparos contra Eliane e fugiu em seguida em uma caminhonete preta. A vítima morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na tentativa de localizar o responsável pelo homicídio. Até a manhã desta quarta-feira (25), ninguém havia sido preso.

O caso foi registrado como homicídio consumado na 195ª Circunscrição de Serrita. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime. Até o momento, não há confirmação de que o assassinato tenha relação com o prêmio recebido pela vítima.

Ganhadora de R$ 1 milhão é morta 1 de 5

Quem era Eliane Ramalho Roque?

Eliane ganhou notoriedade em agosto deste ano, quando foi contemplada com R$ 1 milhão no sorteio do Pix do Milhão, realizado em 21 de agosto de 2026. A conquista foi divulgada nas redes sociais da plataforma responsável pela premiação.

Em uma ligação publicada pela empresa, a corretora comemorou o resultado e falou sobre as dificuldades enfrentadas antes de receber o dinheiro. “Eu vim atravessando nove anos de deserto”, afirmou na ocasião.

Natural de São Paulo, Eliane trabalhou durante anos como corretora de imóveis em Juazeiro do Norte, no Ceará. Posteriormente, morou em Cedro, no Sertão pernambucano, onde disputou uma vaga na Câmara Municipal nas eleições de 2024 pelo Partido Liberal (PL).