Garçom apelidado de personagem de Meu Malvado Favorito será indenizado em R$ 30 mil

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Perla Ribeiro
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:30
Um garçom que era chamado de “Gru”, personagem da animação Meu Malvado Favorito, por causa de sua aparência física deverá receber R$ 30 mil de indenização por danos morais. A decisão foi mantida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que considerou que o apelido ultrapassou os limites de uma brincadeira e atingiu a dignidade do trabalhador.
De acordo com o processo, o apelido era utilizado habitualmente por colegas de trabalho e superiores hierárquicos. A situação chegou a se estender aos clientes do estabelecimento, que também passaram a conhecer o garçom pela alcunha.
Um dos episódios considerados mais significativos pelo tribunal foi o compartilhamento, em um aplicativo de mensagens, de uma ilustração coletiva da equipe. Na imagem, os demais funcionários apareciam representados por caricaturas individuais, com características próprias. Já o garçom foi completamente substituído pela figura do personagem Gru.
Justiça identificou apagamento da identidade do trabalhador
A juíza-relatora Liane Martins Casarin destacou que a conduta não poderia ser tratada como uma manifestação comum de informalidade ou humor no ambiente profissional. Para ela, a repetição do apelido e, principalmente, a substituição da imagem do empregado pela de um personagem demonstraram o apagamento de sua individualidade.
Segundo a magistrada, quando um apelido deixa de ser uma referência ocasional e passa a ocupar o lugar da própria pessoa, inclusive na maneira como ela é representada diante do grupo, há uma violação dos direitos da personalidade.
A decisão ressaltou que a identidade pessoal envolve o direito de cada indivíduo ser reconhecido por sua singularidade, nome, imagem e características próprias, sem ser reduzido a uma representação criada por outras pessoas.
Silêncio do funcionário não significa consentimento
Outro ponto analisado pelo colegiado foi o fato de o garçom não ter demonstrado reação ostensiva ao tratamento recebido. Para a Justiça, a ausência de uma manifestação explícita de incômodo não significa que o trabalhador concordava com as brincadeiras.
O acórdão considerou que, diante da desigualdade de forças existente nas relações de trabalho, um empregado pode optar por manter uma postura cordial ou evitar confrontos para não criar conflitos no ambiente profissional. Com esse entendimento, a 3ª Turma do TRT-2 manteve a condenação da empresa ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais. A decisão ainda cabe recurso.