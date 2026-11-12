DANOS MORAIS

Garçom apelidado de personagem de Meu Malvado Favorito será indenizado em R$ 30 mil

Trabalhador era chamado de “Gru” por colegas, superiores e até clientes devido à aparência física; TRT entendeu que a prática atingiu sua identidade e individualidade

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:30

Garçom apelidado de personagem de Meu Malvado Favorito será indenizado em R$ 30 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

Um garçom que era chamado de “Gru”, personagem da animação Meu Malvado Favorito, por causa de sua aparência física deverá receber R$ 30 mil de indenização por danos morais. A decisão foi mantida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que considerou que o apelido ultrapassou os limites de uma brincadeira e atingiu a dignidade do trabalhador.

De acordo com o processo, o apelido era utilizado habitualmente por colegas de trabalho e superiores hierárquicos. A situação chegou a se estender aos clientes do estabelecimento, que também passaram a conhecer o garçom pela alcunha.

Um dos episódios considerados mais significativos pelo tribunal foi o compartilhamento, em um aplicativo de mensagens, de uma ilustração coletiva da equipe. Na imagem, os demais funcionários apareciam representados por caricaturas individuais, com características próprias. Já o garçom foi completamente substituído pela figura do personagem Gru.

Justiça identificou apagamento da identidade do trabalhador

A juíza-relatora Liane Martins Casarin destacou que a conduta não poderia ser tratada como uma manifestação comum de informalidade ou humor no ambiente profissional. Para ela, a repetição do apelido e, principalmente, a substituição da imagem do empregado pela de um personagem demonstraram o apagamento de sua individualidade.

Segundo a magistrada, quando um apelido deixa de ser uma referência ocasional e passa a ocupar o lugar da própria pessoa, inclusive na maneira como ela é representada diante do grupo, há uma violação dos direitos da personalidade.

A decisão ressaltou que a identidade pessoal envolve o direito de cada indivíduo ser reconhecido por sua singularidade, nome, imagem e características próprias, sem ser reduzido a uma representação criada por outras pessoas.

Silêncio do funcionário não significa consentimento

Outro ponto analisado pelo colegiado foi o fato de o garçom não ter demonstrado reação ostensiva ao tratamento recebido. Para a Justiça, a ausência de uma manifestação explícita de incômodo não significa que o trabalhador concordava com as brincadeiras.