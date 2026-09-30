Gari é atropelado durante coleta de lixo, sofre múltiplas fraturas e Justiça reconhece direito a indenização

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Wendel de Novais
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:40
Um gari atropelado enquanto trabalhava na coleta de lixo em uma via pública pode ter direito a indenização pelos danos provocados pelo acidente. A decisão é da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que reconheceu a responsabilidade da empresa Vital Engenharia Ambiental S.A., do Recife (PE), mesmo o atropelamento tendo sido provocado por um motorista particular.
O trabalhador sofreu múltiplas fraturas no acidente, precisou ser submetido a cirurgia e ficou com sequelas permanentes. Segundo o processo, as lesões o impediram de continuar exercendo atividades que exigem esforço físico. Diante das consequências, ele recorreu à Justiça do Trabalho em busca de reparação pelos danos decorrentes do acidente ocorrido durante o expediente.
Nas primeiras instâncias, porém, o pedido não foi acolhido. O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu que o atropelamento havia ocorrido durante o trabalho, mas afastou a responsabilidade da empresa. O entendimento foi de que o acidente havia sido provocado exclusivamente por uma terceira pessoa, sem participação ou culpa da empregadora. O tribunal também considerou que a função exercida pelo gari não justificaria a aplicação da chamada responsabilidade objetiva.
Justiça
O caso chegou ao TST e teve como relator o ministro Agra Belmonte. Na avaliação apresentada no julgamento, o fato de o acidente ser provocado por um terceiro não elimina automaticamente a responsabilidade do empregador quando a atividade desempenhada envolve um risco próprio e previsível de ocorrência de acidentes.
Para a Sétima Turma, esse cenário se aplica à coleta de lixo urbano. Os trabalhadores desempenham suas funções em ruas e avenidas, expostos ao tráfego de veículos durante a execução do serviço. Por isso, o colegiado considerou que o risco de atropelamento integra as condições da própria atividade.
A decisão foi unânime. Com o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Vital Engenharia Ambiental, o processo deverá retornar ao Tribunal Regional do Trabalho, que ficará responsável por analisar novamente os pedidos de indenização apresentados pelo trabalhador. O TST, portanto, não fixou nesse julgamento o valor que poderá ser pago ao gari.