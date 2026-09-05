VIOLÊNCIA

Garis encontram corpo ensacado e amarrado enquanto faziam limpeza de rua

Identidade da vítima e circunstâncias da morte ainda são desconhecidas

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:55

Garis encontram corpo ensacado e amarrado enquanto faziam limpeza de rua Crédito: Reprodução

Um corpo foi encontrado completamente ensacado e amarrado na manhã deste sábado (5), em uma rua do Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. A vítima estava dentro de um saco plástico preto e tinha cordas ao redor do corpo. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, garis que faziam a limpeza da via encontraram o corpo por volta das 6h50, na Rua Contos Gauchescos. As informações são do g1 SP.