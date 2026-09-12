ESPORTES

Garmin Forerunner 165: smartwatch para corredores entra em promoção com parcelamento em até 18x

Relógio tem GPS, monitor cardíaco e mais de 25 aplicativos esportivos integrados

Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 12:07

Conheça o smartwatch Forerunner 165 - 43mm com Monitor Cardíaco de Pulso e GPS, um queridinho dos corredores Crédito: Reprodução

Desenvolvido para quem corredores e praticantes de outras modalidades esportivas, o smartwatch Garmin Forerunner 165 reúne recursos de monitoramento de treinos, GPS integrado e ferramentas voltadas para o acompanhamento da evolução do atleta. O equipamento se tornou um queridinho de quem pratica corrida também conta com planos de treinamento adaptativos e uma tela Amoled colorida de 1,2 polegada.

A versão de 43mm com monitor cardíaco de pulso e GPS ficou com um dos menores preços em uma oferta da Amazon - chegando a R$1.999, com a possibilidade de parcelamento em até 18 vezes de R$111,50 sem juros. A bateria dura até 11 dias sem precisar ser recarregada novamente carregada.

Conheça o smartwatch Forerunner 165 - 43mm com Monitor Cardíaco de Pulso e GPS, um queridinho dos corredores 1 de 7

Entre os recursos oferecidos pelo dispositivo estão métricas de treinamento e insights de recuperação, que ajudam o usuário a acompanhar o desempenho durante os exercícios e os períodos de descanso.

O relógio possui GPS integrado, permitindo o acompanhamento de informações como tempo, distância e ritmo durante a corrida. O dispositivo também oferece mais de 25 aplicativos de GPS e esportes internos integrados, ampliando as possibilidades de uso para diferentes modalidades.

Tela

Um dos destaques do Forerunner 165 é o visor Amoled colorido de 1,2 polegada. O modelo combina tela sensível ao toque com botões físicos, permitindo diferentes formas de interação durante o uso.