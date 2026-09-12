Garmin Forerunner 165: smartwatch para corredores entra em promoção com parcelamento em até 18x

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Thais Borges
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 12:07
Desenvolvido para quem corredores e praticantes de outras modalidades esportivas, o smartwatch Garmin Forerunner 165 reúne recursos de monitoramento de treinos, GPS integrado e ferramentas voltadas para o acompanhamento da evolução do atleta. O equipamento se tornou um queridinho de quem pratica corrida também conta com planos de treinamento adaptativos e uma tela Amoled colorida de 1,2 polegada.
A versão de 43mm com monitor cardíaco de pulso e GPS ficou com um dos menores preços em uma oferta da Amazon - chegando a R$1.999, com a possibilidade de parcelamento em até 18 vezes de R$111,50 sem juros. A bateria dura até 11 dias sem precisar ser recarregada novamente carregada.
Conheça o smartwatch Forerunner 165 - 43mm com Monitor Cardíaco de Pulso e GPS, um queridinho dos corredores
Entre os recursos oferecidos pelo dispositivo estão métricas de treinamento e insights de recuperação, que ajudam o usuário a acompanhar o desempenho durante os exercícios e os períodos de descanso.
O relógio possui GPS integrado, permitindo o acompanhamento de informações como tempo, distância e ritmo durante a corrida. O dispositivo também oferece mais de 25 aplicativos de GPS e esportes internos integrados, ampliando as possibilidades de uso para diferentes modalidades.
Tela
Um dos destaques do Forerunner 165 é o visor Amoled colorido de 1,2 polegada. O modelo combina tela sensível ao toque com botões físicos, permitindo diferentes formas de interação durante o uso.
O dispositivo foi desenvolvido para acompanhar corredores tanto durante os treinos quanto no monitoramento da rotina, reunindo em um único equipamento informações de desempenho, localização e recuperação.