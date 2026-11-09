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Gás do Povo: veja quem tem direito ao botijão gratuito e quando novos vales serão liberados

Programa que atende 15 milhões de famílias teve a vigência prorrogada até 2031; nesta terça-feira (10), serão distribuídos 3,1 milhões de vales para recarga gratuita

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 13:39

Gás do Povo: governo prorroga vigência do auxílio até 2031
Gás do Povo: governo prorroga vigência do auxílio até 2031 Crédito: Ricardo Botelho/MME

O benefício do botijão de gás gratuito está garantido até 2031. O governo federal prorrogou até 19 de novembro daquele ano a vigência do Gás do Povo, programa que atende atualmente cerca de 15 milhões de famílias, o equivalente a 45 milhões de pessoas. A medida provisória foi publicada nesta segunda-feira (9) no Diário Oficial da União.

Além da continuidade do programa, novas famílias poderão receber o benefício. Nesta terça-feira (10), serão disponibilizados 3,1 milhões de vales para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha. Desse total, 380,5 mil serão destinados a novos beneficiários e 2,7 milhões a famílias que já participam da iniciativa.

O investimento previsto supera R$ 337 milhões. A distribuição será realizada por meio de uma rede de 27.160 revendas credenciadas.

Veja como funciona o novo voucher e a retirada do Gás do Povo

Identificação clara: saiba como localizar as revendas credenciadas para trocar seu voucher pelo botijão cheio. Roberta Aline/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL
Governo Federal consolida a transição do antigo Auxílio Gás para o modelo de voucher do Gás do Povo em todo o país. Ricardo Stuckert/PR  por AGENCIA BRASIL
Cada voucher possui uma data de validade específica que varia conforme o tamanho da família. Ricardo Stuckert/PR  por AGENCIA BRASIL
Logística de abastecimento: programa prevê a entrega de até seis botijões por ano para as famílias mais numerosas. Reprodução/Ministério de Minas e Energia por AGENCIA BRASIL
Novo valor reajustado em maio garante que famílias de 22 estados não precisem completar o preço do botijão do próprio bolso. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Dinheiro na conta ficou no passado: entenda por que o governo substituiu o depósito em espécie por recargas diretas de botijão. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
O cartão do Bolsa Família continua sendo a principal chave de acesso para garantir o novo voucher do Gás do Povo. Lyon Santos/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL
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Identificação clara: saiba como localizar as revendas credenciadas para trocar seu voucher pelo botijão cheio. Roberta Aline/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL

Quem tem direito ao Gás do Povo?

Para receber o benefício, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

- Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa da família;

- Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

- Manter os dados do cadastro atualizados nos últimos 24 meses;

- Não ter pendências cadastrais, incluindo Averiguação Cadastral ou indício de óbito do responsável familiar;

- Ter o CPF do responsável familiar regularizado na Receita Federal.

Programa foi prorrogado até 2031

A medida provisória publicada nesta segunda-feira estende a vigência do Gás do Povo até 19 de novembro de 2031. Segundo o governo federal, a continuidade da iniciativa busca reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda e ampliar o acesso ao combustível usado no preparo dos alimentos.

Como tirar dúvidas sobre o benefício?

O governo federal alerta para a circulação de notícias falsas sobre programas sociais, incluindo o Gás do Povo. Antes de compartilhar informações, a orientação é consultar os canais oficiais.

Dúvidas sobre o benefício e outros programas sociais podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121.

Tags:

Botijão de gás Gás Benefício

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