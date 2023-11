Gasto médio on-line sobe 61,2% na sexta de Black Friday em relação à quinta, diz Cielo

O gasto médio dos consumidores no varejo atingiu os valores mais altos da semana nas primeiras horas da Black Friday, de acordo com a Cielo. Nas compras on-line, o tíquete subiu 61,2% em relação a quinta-feira, 23, enquanto nas compras presenciais a alta foi de 34,5%.



De acordo com a Cielo, da meia-noite da quinta-feira até às 11h30 desta sexta-feira, 24, o gasto médio nas compras online foi de R$ 217,17, enquanto no varejo físico chegou a R$ 240,39.