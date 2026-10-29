Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gastos com veterinário poderão ser deduzidos do Imposto de Renda; veja o que prevê projeto

Proposta no Senado permite abater até R$ 2.275,08 por ano da renda tributável e exige cadastro de cães e gatos no SinPatinhas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:55

Mesmo em locais aparentemente aconchegantes, correntes de ar podem reduzir o conforto térmico do cachorro durante a madrugada
Cachorro Crédito: Pexels

Consultas, exames e tratamentos veterinários de cães e gatos poderão entrar na lista de despesas dedutíveis do Imposto de Renda. Um projeto apresentado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM) prevê que os tutores possam abater esses gastos da renda usada para calcular o tributo, até o limite anual de R$ 2.275,08.

O benefício ainda depende de aprovação. O PL 5.668/2026 não foi distribuído às comissões temáticas do Senado e estabelece como requisito o registro do animal no Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o SinPatinhas.

Como a plataforma aceita atualmente apenas cães e gatos, os tutores dessas espécies seriam os primeiros contemplados. Na justificativa, o senador afirma que uma futura ampliação do cadastro poderá abrir espaço para outros animais de companhia ou estimação. O objetivo, segundo ele, é estimular os cuidados com os bichos.

Animais de estimação

Entender por que seu cachorro se espreguiça ao vê-lo é a chave para responder de forma que fortaleça ainda mais a amizade entre vocês por Freepik
Dormir com cachorro na cama pode trazer conforto, mas exige atenção à higiene e à saúde de quem divide o travesseiro por Freepik
O lulu da pomerânia é um cachorro enérgico e inteligente (Imagem: Erika.Mendes | Shutterstock) por Imagem: Erika.Mendes | Shutterstock
O gato ragamuffin precisa de escovação semanal para remover os pelos soltos e manter a pelagem sempre limpa e macia (Imagem: RobertArt | Shutterstock) por Imagem: RobertArt | Shutterstock
O pastor alemão é um cachorro extremamente fiel e protetor (Imagem: Barat Roland | Shutterstock) por Imagem: Barat Roland | Shutterstock
Cuidados simples ajudam a proteger cães e gatos dos ectoparasitos (Imagem: Thiago Diaz | Shutterstock) por Imagem: Thiago Diaz | Shutterstock
A Alemanha é berço de raças de cachorro populares em todo o mundo (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
Enquanto alguns cachorros são mais brincalhões e alegres, outros preferem momentos calmos e reservados (Imagem: John Revrson | Shutterstock) por Imagem: John Revrson | Shutterstock
Os gatos arranham móveis como uma forma de comunicação e autocuidado (Imagem: Tatiana Osipova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Osipova | Shutterstock
O gato ragamuffin é conhecido por sua aparência encantadora e personalidade sociável (Imagem: Kill_Baal | Shutterstock) por Imagem: Kill_Baal | Shutterstock
Alguns cuidados ajudam a tornar a convivência entre o gato e o cachorro mais harmoniosa (Imagem: VisualMosaic | Shutterstock) por Imagem: VisualMosaic | Shutterstock
Sachês com alto teor de umidade ajudam na hidratação dos gatos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Os cachorros percebem os sabores de maneira diferente dos humanos (Imagem: annokhotska | Shutterstock) por Imagem: annokhotska | Shutterstock
O cachorro da raça terrier tibetano precisa de banhos regulares e inspeções nas orelhas, nos olhos e nas patas (Imagem: Slavica Stajic | Shutterstock) por Imagem: Slavica Stajic | Shutterstock
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Petlove
Apesar de semelhantes, os gatos savannah e bengal têm origens, personalidades e necessidades bastante distintas (Imagem: AJR_photo e shymar27 | Shutterstock) por Imagem: AJR_photo e shymar27 | Shutterstock
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Petlove
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Petlove
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Petlove
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Internet
A pelagem branca de alguns gatos pode ser resultado de um inibidor de pigmento, que impede que a coloração apareça (Imagem: DavidTB | Shutterstock) por Imagem: DavidTB | Shutterstock
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Petlove
O cachorro “fiapo de manga” é reconhecido pelos pelos arrepiados que viraram marca registrada (Imagem: Reddogs | Shutterstock) por Imagem: Reddogs | Shutterstock
O catnip ajuda a reduzir o estresse e a monotonia para o gato (Imagem: DimaBerlin | Shutterstock) por Imagem: DimaBerlin | Shutterstock
É importante oferecer ao animal alimentos próprios para gatos, evitando o açúcar (Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock) por Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock
[O gato da raça korat é considerado um símbolo de sorte e prosperidade (Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock) por Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock
“Oliver” pode ser um bom nome para gatos que gostam de contemplar tudo com calma (Imagem: cabuscaa | Shutterstock) por Imagem: cabuscaa | Shutterstock
Buscar inspiração em nomes que transmitam calma é ideal para gatos tímidos e de temperamento sereno (Imagem: Mary Swift | Shutterstock) por Imagem: Mary Swift | Shutterstock
As pulgas são muito comuns em cães e gatos e podem, além do desconforto, transmitir doenças aos animais (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) por Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock
[Os gatos são inteligentes e aprendem rapidamente que arranhar os móveis desperta a atenção do tutor (Imagem: noreefly | Shutterstock) por Imagem: noreefly | Shutterstock
O gato himalaio herdou do siamês uma veia mais sociável e comunicativa (Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock) por Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock
Além de influenciar a aparência, as cores dos gatos também estão ligadas à saúde, ao comportamento e à herança genética (Imagem: Gerain0812 | Shutterstock) por Imagem: Gerain0812 | Shutterstock
Pipo é uma boa opção de nome para gatos que amam dormir enroscados no cobertor (Imagem: Daniel Chetroni | Shutterstock) por Imagem: Daniel Chetroni | Shutterstock
Os gatos pretos também são amorosos e dóceis (Imagem: alexgo.photography | Shutterstock) por Imagem: alexgo.photography | Shutterstock
Brinquedos interativos e estímulos diários são recomendados para gastar a energia do gato da raça korat (Imagem: Gino Santa Maria | Shutterstock) por Imagem: Gino Santa Maria | Shutterstock
“Bolinha” é um nome divertido e fofo para gatos brincalhões (Imagem: Dave’s Domestic Cats | Shutterstock) por Imagem: Dave&#8217;s Domestic Cats | Shutterstock
Alguns cuidados ajudam a tornar a convivência entre o gato e o cachorro mais harmoniosa (Imagem: VisualMosaic | Shutterstock) por Imagem: VisualMosaic | Shutterstock
Os gatos curiosos geralmente gostam de explorar caixas e descobrir novos cantinhos dentro da casa (Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock) por Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock
1 de 38
Entender por que seu cachorro se espreguiça ao vê-lo é a chave para responder de forma que fortaleça ainda mais a amizade entre vocês por Freepik

Quais despesas poderão ser abatidas

O texto inclui pagamentos a médicos-veterinários, clínicas e hospitais, além de gastos com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses.

No caso de aparelhos e próteses ortopédicas, será preciso apresentar prescrição médico-veterinária e nota fiscal em nome do beneficiário. Valores reembolsados por entidades ou cobertos por contratos de seguro ficarão de fora da dedução.

O teto proposto é o mesmo previsto para o abatimento com dependentes no Imposto de Renda: R$ 2.275,08 por ano.

Como funcionaria a dedução

O abatimento reduziria a renda sobre a qual o imposto é calculado. Isso significa que o limite de R$ 2.275,08 não corresponde a um desconto direto desse valor no tributo a pagar.

Um contribuinte com renda tributável de R$ 50 mil que deduzisse R$ 2 mil em despesas veterinárias, por exemplo, passaria a ter o IR calculado sobre R$ 48 mil.

Pela proposta, o benefício fiscal teria duração de cinco anos. Se o projeto virar lei, a dedução começará a valer em 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação.

Mais recentes

Imagem - Valdemar visita Jair Bolsonaro e critica carta de Flávio: 'Não gostei'

Valdemar visita Jair Bolsonaro e critica carta de Flávio: 'Não gostei'
Imagem - Presidente do Senado articula acordo para barrar impeachment de ministros do STF e negociar indulto a Bolsonaro

Presidente do Senado articula acordo para barrar impeachment de ministros do STF e negociar indulto a Bolsonaro
Imagem - Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso é preso em operação da Polícia Federal

Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso é preso em operação da Polícia Federal