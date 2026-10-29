Gastos com veterinário poderão ser deduzidos do Imposto de Renda; veja o que prevê projeto

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Carol Neves
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:55
Consultas, exames e tratamentos veterinários de cães e gatos poderão entrar na lista de despesas dedutíveis do Imposto de Renda. Um projeto apresentado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM) prevê que os tutores possam abater esses gastos da renda usada para calcular o tributo, até o limite anual de R$ 2.275,08.
O benefício ainda depende de aprovação. O PL 5.668/2026 não foi distribuído às comissões temáticas do Senado e estabelece como requisito o registro do animal no Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o SinPatinhas.
Como a plataforma aceita atualmente apenas cães e gatos, os tutores dessas espécies seriam os primeiros contemplados. Na justificativa, o senador afirma que uma futura ampliação do cadastro poderá abrir espaço para outros animais de companhia ou estimação. O objetivo, segundo ele, é estimular os cuidados com os bichos.
Animais de estimação
Quais despesas poderão ser abatidas
O texto inclui pagamentos a médicos-veterinários, clínicas e hospitais, além de gastos com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses.
No caso de aparelhos e próteses ortopédicas, será preciso apresentar prescrição médico-veterinária e nota fiscal em nome do beneficiário. Valores reembolsados por entidades ou cobertos por contratos de seguro ficarão de fora da dedução.
O teto proposto é o mesmo previsto para o abatimento com dependentes no Imposto de Renda: R$ 2.275,08 por ano.
Como funcionaria a dedução
O abatimento reduziria a renda sobre a qual o imposto é calculado. Isso significa que o limite de R$ 2.275,08 não corresponde a um desconto direto desse valor no tributo a pagar.
Um contribuinte com renda tributável de R$ 50 mil que deduzisse R$ 2 mil em despesas veterinárias, por exemplo, passaria a ter o IR calculado sobre R$ 48 mil.
Pela proposta, o benefício fiscal teria duração de cinco anos. Se o projeto virar lei, a dedução começará a valer em 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação.