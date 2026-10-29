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Gastos com veterinário poderão ser deduzidos do Imposto de Renda; veja o que prevê projeto

Proposta no Senado permite abater até R$ 2.275,08 por ano da renda tributável e exige cadastro de cães e gatos no SinPatinhas

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:55

Cachorro Crédito: Pexels

Consultas, exames e tratamentos veterinários de cães e gatos poderão entrar na lista de despesas dedutíveis do Imposto de Renda. Um projeto apresentado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM) prevê que os tutores possam abater esses gastos da renda usada para calcular o tributo, até o limite anual de R$ 2.275,08.

O benefício ainda depende de aprovação. O PL 5.668/2026 não foi distribuído às comissões temáticas do Senado e estabelece como requisito o registro do animal no Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o SinPatinhas.

Como a plataforma aceita atualmente apenas cães e gatos, os tutores dessas espécies seriam os primeiros contemplados. Na justificativa, o senador afirma que uma futura ampliação do cadastro poderá abrir espaço para outros animais de companhia ou estimação. O objetivo, segundo ele, é estimular os cuidados com os bichos.

Animais de estimação 1 de 38

Quais despesas poderão ser abatidas

O texto inclui pagamentos a médicos-veterinários, clínicas e hospitais, além de gastos com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses.

No caso de aparelhos e próteses ortopédicas, será preciso apresentar prescrição médico-veterinária e nota fiscal em nome do beneficiário. Valores reembolsados por entidades ou cobertos por contratos de seguro ficarão de fora da dedução.

O teto proposto é o mesmo previsto para o abatimento com dependentes no Imposto de Renda: R$ 2.275,08 por ano.

Como funcionaria a dedução

O abatimento reduziria a renda sobre a qual o imposto é calculado. Isso significa que o limite de R$ 2.275,08 não corresponde a um desconto direto desse valor no tributo a pagar.

Um contribuinte com renda tributável de R$ 50 mil que deduzisse R$ 2 mil em despesas veterinárias, por exemplo, passaria a ter o IR calculado sobre R$ 48 mil.