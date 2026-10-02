VIGILÂNCIA

Gel hidratante intravaginal falsificado é encontrado à venda na Shopee; Anvisa manda recolher lote

Agência também determinou apreensão de antitranspirantes e proibiu a comercialização de produtos para cabelo e limpeza.

Thais Borges

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:17

Saiba quais são os produtos e lotes cuja apreensão foi determinada pela Anvisa Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (2), a apreensão e o recolhimento de diferentes produtos irregulares, incluindo cosméticos, produtos para próteses capilares, gel hidratante intravaginal e itens de limpeza. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) por meio de resoluções editadas no fim de setembro.

Entre os produtos está o Hidrafemme – Gel Hidratante Intravaginal. A Anvisa determinou o recolhimento do lote 2 2511006, identificado como falsificado. Segundo a agência, a empresa Helianto Farmacêutica Ltda., responsável pelo registro do produto, encontrou unidades à venda na plataforma de comércio eletrônico Shopee com características diferentes das observadas na embalagem original.

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O lote não pode ser distribuído, importado, vendido, divulgado ou utilizado.

Cosméticos

A Anvisa também determinou a apreensão dos lotes 614323 e 614326 do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar. A Megalabs Farmacêutica S.A. informou à agência que desconhece a fabricação dos cosméticos, que utilizam na rotulagem dados cadastrais da empresa junto à Anvisa.

Com a medida, os produtos não podem ser fabricados, importados, vendidos, distribuídos, divulgados ou utilizados.

As mesmas proibições foram determinadas para o MAV C-22 Solvente Removedor de Cola Mega Hair e o GhostBond XL – With Extra Moisture Control Cola para Próteses Capilares. Segundo a Anvisa, os produtos são atribuídos a fabricantes desconhecidos.

Produtos de limpeza

A agência também proibiu a fabricação e a venda do Desincrustante Ácido DX 1:40 Mult-Cap Mult Jet e da Água Sanitária Mult Jet, fabricados pela Ramos Indústria e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda.

As medidas relacionadas aos produtos foram publicadas nas Resoluções-RE nº 3.852/2026 e nº 3.854/2026, editadas em 29 e 30 de setembro de 2026, respectivamente.