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Gêmeas idênticas contestam banca de heteroidentificação de concurso após uma ser aprovada e a outra não

Natália foi considerada inapta, enquanto Naiara teve a autodeclaração racial aprovada; as duas passaram por bancas diferentes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:55

Irmãs gêmeas contestam resultados distintos em banca de heteroidentificação
Irmãs gêmeas contestam resultados distintos em banca de heteroidentificação Crédito: Reprodução

Duas irmãs gêmeas idênticas tiveram resultados diferentes na avaliação de heteroidentificação do concurso para o cargo de Oficial Investigador de Polícia da Polícia Civil do Espírito Santo. Natália Mendes Ferreira foi considerada inapta para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, enquanto a irmã, Naiara Mendes Ferreira, teve a autodeclaração aprovada pela banca, segundo informações do g1 Espírito Santo.

O resultado preliminar foi divulgado em 27 de outubro, cerca de dez dias após a avaliação presencial. As duas nasceram em Vitória e moram em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo Natália, as irmãs já haviam passado por procedimentos semelhantes em outros processos seletivos e ficaram surpresas com a divergência.

A candidata contou que recebeu a notícia por meio da própria irmã. Inicialmente, acreditou que pudesse ter ocorrido um erro na divulgação ou na aplicação dos critérios. Depois, percebeu que outros participantes também questionavam o resultado da avaliação. “Além de eu não ter dúvidas de que eu sou uma pessoa negra, tem uma cópia minha lá!”, afirmou Natália, em referência à aprovação da irmã. Ela já apresentou recurso contra a decisão e espera conseguir reverter o resultado.

Irmãs gêmeas contestam resultados distintos em banca de heteroidentificação

Irmãs gêmeas contestam resultados distintos em banca de heteroidentificação por Reprodução
Irmãs gêmeas contestam resultados distintos em banca de heteroidentificação por Reprodução
Irmãs gêmeas contestam resultados distintos em banca de heteroidentificação por Reprodução
Irmãs gêmeas contestam resultados distintos em banca de heteroidentificação por Reprodução
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Irmãs gêmeas contestam resultados distintos em banca de heteroidentificação por Reprodução

As duas foram convocadas para a avaliação no mesmo dia e horário, mas passaram por bancas diferentes. Natália foi encaminhada à banca 1, enquanto Naiara foi avaliada pela banca 2. Segundo a candidata, ambas estavam vestidas com roupas de tonalidade semelhante e sem maquiagem.

O procedimento, conforme o relato de Natália, consistiu em permanecer diante de uma câmera, informar nome, CPF e número de inscrição no concurso e declarar sua identificação racial. Ela afirmou que não recebeu perguntas nem comentários da banca sobre suas características físicas.

A lista preliminar do concurso contabilizou 629 registros: 201 candidatos foram considerados inaptos na heteroidentificação, sendo 200 entre os inscritos que se declararam negros ou pardos e um entre os candidatos indígenas. Outros 377 foram considerados aptos, enquanto 51 foram registrados como ausentes.

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