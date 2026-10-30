PROCESSO

Gêmeas idênticas contestam banca de heteroidentificação de concurso após uma ser aprovada e a outra não

Natália foi considerada inapta, enquanto Naiara teve a autodeclaração racial aprovada; as duas passaram por bancas diferentes

Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:55

Irmãs gêmeas contestam resultados distintos em banca de heteroidentificação Crédito: Reprodução

Duas irmãs gêmeas idênticas tiveram resultados diferentes na avaliação de heteroidentificação do concurso para o cargo de Oficial Investigador de Polícia da Polícia Civil do Espírito Santo. Natália Mendes Ferreira foi considerada inapta para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, enquanto a irmã, Naiara Mendes Ferreira, teve a autodeclaração aprovada pela banca, segundo informações do g1 Espírito Santo.

O resultado preliminar foi divulgado em 27 de outubro, cerca de dez dias após a avaliação presencial. As duas nasceram em Vitória e moram em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo Natália, as irmãs já haviam passado por procedimentos semelhantes em outros processos seletivos e ficaram surpresas com a divergência.

A candidata contou que recebeu a notícia por meio da própria irmã. Inicialmente, acreditou que pudesse ter ocorrido um erro na divulgação ou na aplicação dos critérios. Depois, percebeu que outros participantes também questionavam o resultado da avaliação. “Além de eu não ter dúvidas de que eu sou uma pessoa negra, tem uma cópia minha lá!”, afirmou Natália, em referência à aprovação da irmã. Ela já apresentou recurso contra a decisão e espera conseguir reverter o resultado.

Irmãs gêmeas contestam resultados distintos em banca de heteroidentificação 1 de 4

As duas foram convocadas para a avaliação no mesmo dia e horário, mas passaram por bancas diferentes. Natália foi encaminhada à banca 1, enquanto Naiara foi avaliada pela banca 2. Segundo a candidata, ambas estavam vestidas com roupas de tonalidade semelhante e sem maquiagem.

O procedimento, conforme o relato de Natália, consistiu em permanecer diante de uma câmera, informar nome, CPF e número de inscrição no concurso e declarar sua identificação racial. Ela afirmou que não recebeu perguntas nem comentários da banca sobre suas características físicas.