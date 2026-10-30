DISPUTA

Gêmeas idênticas têm resultados diferentes em avaliação de cotas raciais de concurso da polícia

Natália recorreu após ser considerada inapta no Espírito Santo, enquanto a irmã foi aprovada; banca afirma que seguiu o edital

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15:13

Natália Mendes Ferreira foi considerada inapta, enquanto a irmã, Naiara Mendes Ferreira, foi aprovada Crédito: Reprodução

Uma candidata ao cargo de Oficial Investigador de Polícia no Espírito Santo tenta reverter o resultado da heteroidentificação após ser considerada inapta, enquanto sua irmã gêmea idêntica foi aprovada na mesma etapa. Natália Mendes Ferreira e Naiara Mendes Ferreira se autodeclaram negras e disputam vagas pelas cotas raciais.

O resultado preliminar foi divulgado em 27 de outubro, dez dias depois da avaliação presencial. Segundo o g1, as irmãs nasceram em Vitória, moram em Vila Velha, na Grande Vitória, e já haviam sido aprovadas em procedimentos de heteroidentificação de outras seleções.

Natália soube da decisão por uma mensagem de Naiara. Inicialmente, pensou que houvesse um erro na publicação.

"A minha irmã mandou mensagem falando: 'Natália, não chora, você está inapta'. Fui, abri o site e vi que realmente era isso. Primeiro, eu achei que pudesse ser um erro de digitação, depois um erro de critério da banca, mas foi um choque! E, então, comecei a ver muita gente no grupo dos candidatos na rede social que também foram considerados inaptos. Pessoas visivelmente negras", falou Natália.

Após apresentar recurso, a candidata aguarda uma nova análise. O prazo para contestar o resultado terminou na quinta-feira (29), e a divulgação do resultado final do concurso está prevista para 11 de novembro.

"Ter a minha irmã aprovada me conforta de certa forma, estou confiante. Eu acho que o meu recurso é o mais simples de todos. Além de eu não ter dúvidas de que eu sou uma pessoa negra, tem uma cópia minha lá!", disse Natália.

Responsável pela seleção, o Ibade informou que as avaliações foram individuais, conduzidas por bancas com cinco integrantes e gravadas em vídeo, conforme as regras do edital. O instituto, porém, não esclareceu quais critérios justificaram as conclusões diferentes sobre as irmãs nem disponibilizou as gravações da avaliação de 17 de outubro.

O concurso oferece 684 vagas para ampla concorrência, 210 para candidatos negros, 105 para pessoas com deficiência e 53 para indígenas.