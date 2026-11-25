INVESTIGAÇÃO

Gemidos em audiência e portas trancadas com assessora: juiz é afastado de tribubal após transformar sala em 'gabinete do sexo'

Magistrado está afastado desde novembro de 2025 e recebe salário integral superior a R$ 37 mil

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:36

Júlio Cezar Vicentini foi afastado após denúncias Crédito: Reprodução

Um juiz do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) está afastado das funções desde novembro de 2025, após denúncias de assédio sexual, suspeitas de parcialidade em decisões e uso indevido do gabinete. Um processo administrativo investiga a conduta de Júlio Cezar Vicentini, que atuava na comarca de Ibaiti, de acordo com informações do g1 Paraná.

Entre os relatos reunidos estão episódios de gemidos ouvidos durante o expediente, uma peça íntima encontrada no chão e a entrada de um colchonete no gabinete. Mesmo afastado, o magistrado continua recebendo salário integral superior a R$ 37 mil. O procedimento disciplinar ainda está em andamento e não tem prazo definido para conclusão.

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A defesa informou que não se manifestaria porque o caso tramita em segredo de Justiça. Conforme os relatos registrados no processo, servidores, vigilantes e funcionários da limpeza afirmaram ouvir, após as 17h, "gemidos, barulhos de saltos e de móveis arrastados". Os sons seriam percebidos depois que o juiz trancava a porta do gabinete na companhia de uma assessora.

Outro episódio relatado teria ocorrido durante um plantão de sábado. Pessoas que estavam no fórum disseram ter ouvido sons e falas que associaram a um ato sexual, enquanto uma audiência acontecia em uma sala próxima. O documento também aponta que advogados deixavam de ser atendidos quando o gabinete permanecia fechado durante o horário de expediente.

A investigação menciona ainda vídeos que mostram o magistrado e a assessora entrando no fórum durante fins de semana, além do relato sobre a entrada de um colchonete no gabinete e uma peça íntima encontrada no chão. O afastamento ocorreu após pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a apresentação de relatos sobre a conduta do juiz.

Vicentini tem 43 anos e ingressou na magistratura paranaense em 2014. Atuou como juiz substituto em Laranjeiras do Sul e Ribeirão do Pinhal antes de assumir, em 2022, a Vara Cível de Ibaiti. Na comarca, também dirigiu o fórum e respondeu pela Justiça Eleitoral. Em 2024, recebeu o título de cidadão honorário do município.