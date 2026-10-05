COMPORTAMENTO DE CONSUMO

Geração Z cansou do cardápio pronto: entenda por que jovens querem montar a própria comida

Liberdade para escolher ingredientes, porções e combinações ganha espaço entre jovens que querem adaptar a refeição ao próprio estilo de vida

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 05:00

Geração Z cansou do cardápio pronto: entenda por que jovens querem montar a própria comida Crédito: Divulgação

Escolher uma playlist, montar uma rotina de skincare ou receber recomendações de produtos de acordo com o próprio perfil já faz parte da rotina da Geração Z. Agora, essa mesma lógica está chegando à mesa. Para os jovens nascidos entre 1995 e 2010, comer também pode ser uma experiência personalizada. Em vez de escolher apenas entre opções prontas, cresce o interesse por montar a própria refeição, definir porções, trocar ingredientes e adaptar combinações ao momento do dia.

A mudança vai além de uma preferência individual. Ela já começa a influenciar a forma como empresas do setor de alimentação desenvolvem produtos e pensam a experiência do consumidor. Dados da Worldpanel by Numerator mostram que o consumo de alimentos e bebidas dentro de casa entre jovens dessa geração cresceu 7,1% entre o primeiro trimestre de 2024 e o mesmo período de 2025. O avanço foi impulsionado principalmente pelos momentos de lanche. Segundo o levantamento, praticidade, experiência e liberdade de escolha estão entre os fatores que pesam nas decisões desse público.

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Da refeição pronta à comida montada pelo consumidor

Durante muito tempo, o modelo predominante da indústria de alimentos foi baseado na padronização: uma receita, um produto e poucas possibilidades de alteração. Esse cenário começa a mudar com consumidores acostumados a receber experiências cada vez mais personalizadas no ambiente digital. Se aplicativos conseguem sugerir uma música de acordo com o gosto de cada pessoa, a expectativa é que outros serviços também ofereçam algum nível de individualização.

No food service, isso pode aparecer em diferentes tamanhos de porção, bases, ingredientes e combinações. Para Elizângela Siqueira, fundadora da rede Açaí NoKilo, a transformação já pode ser percebida diretamente no comportamento dos clientes. “Há alguns anos, a pergunta mais comum era qual era o sabor mais vendido. Hoje, o consumidor quer saber se pode montar uma versão proteica, escolher uma opção sem adição de açúcar ou trocar determinados ingredientes”.

Segundo ela, a escolha deixou de estar concentrada apenas no produto oferecido pela marca. “A decisão deixou de ser sobre um produto e passou a ser sobre como aquele alimento se encaixa na vida dele”, afirma. A busca por autonomia também muda a ideia de conveniência. Para esse consumidor, praticidade não significa necessariamente receber uma refeição pronta e rápida. Também pode significar ter liberdade para adaptar o que vai comer à própria rotina.

Uma mesma base pode ser combinada de maneiras diferentes de acordo com o objetivo daquele momento: café da manhã, lanche, pós-treino ou sobremesa. Também entram nessa escolha preferências por opções com menos açúcar, ingredientes considerados naturais, versões proteicas e adaptações relacionadas a restrições alimentares. É nesse ponto que modelos como o self-service ganham espaço. O cliente deixa de apenas escolher um item do cardápio e passa a participar da construção da refeição.

Consumidor vira parte da experiência

A mudança representa também uma transformação na relação entre marca e cliente. Em vez de apresentar uma única receita como produto final, empresas podem oferecer uma espécie de “base” para que o consumidor faça suas próprias escolhas. A refeição passa, então, a ser construída em conjunto. “O consumidor não quer que a marca escolha por ele. Ele quer liberdade para adaptar a refeição ao treino, ao trabalho, às restrições alimentares ou simplesmente ao que está com vontade de comer naquele dia”, explica Elizângela.

Na prática, isso cria possibilidades para atender perfis diferentes dentro da mesma operação. Uma pessoa pode buscar uma combinação mais funcional, enquanto outra procura uma sobremesa ou uma refeição mais indulgente. A personalização também deixou de ser apenas um recurso para diferenciar um produto dos concorrentes. Ela passou a fazer parte da estratégia de negócios de empresas que querem acompanhar mudanças no comportamento do consumidor.

Para Elizângela, oferecer mais opções não significa necessariamente tornar a operação mais complicada. “Personalizar não é complicar a operação; é entender que pessoas diferentes têm necessidades diferentes”. A lógica permite que uma mesma marca dialogue com consumidores que têm objetivos bastante distintos, mantendo a liberdade de escolha como parte central da experiência.

O futuro da alimentação pode estar na escolha

A transformação provocada pela Geração Z aponta para uma mudança que vai além da busca por alimentos mais saudáveis ou funcionais. O consumidor quer participar da experiência e adaptar o que compra à própria vida. Em vez de simplesmente receber uma refeição pronta, ele quer ter espaço para decidir o que faz sentido para ele.