DESENVOLVEU TRAUMAS

Gerente do Banco do Brasil é sequestrado e torturado para abrir cofre e receberá indenização de R$ 60 mil

Bancário desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático após dois episódios criminosos; esposa precisou assumir sua curatela

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:42

Banco do Brasil Crédito: Divulgação

Um gerente do Banco do Brasil receberá R$ 60 mil por danos morais após desenvolver transtorno de estresse pós-traumático em decorrência de dois episódios criminosos durante o trabalho. A decisão foi tomada por unanimidade pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e divulgada na quarta-feira (14).

O colegiado aumentou de R$ 20 mil para R$ 60 mil o valor da indenização, por considerar que a quantia inicial não correspondia à gravidade das sequelas psicológicas sofridas pelo trabalhador.

Entenda o que aconteceu com gerente do Banco do Brasil sequestrado e torturado para abrir cofre 1 de 5

O bancário era gerente-geral de uma agência em Parauapebas, no Pará, e responsável pela abertura do cofre. Em agosto de 2016, a agência foi assaltada e a família de um colega foi sequestrada.

Em novembro do mesmo ano, o gerente, outro funcionário e seus familiares também foram sequestrados. Eles ficaram sob o poder dos criminosos durante quatro horas, período em que sofreram tortura psicológica e ameaças de morte. Os assaltantes exigiam que o gerente abrisse o cofre e entregasse o dinheiro.

Após o crime, o trabalhador ainda precisou participar de uma acareação e reconhecer presencialmente os suspeitos na Delegacia de Polícia de Parauapebas, sem receber suporte psicológico do banco, conforme relatado na ação trabalhista.

Esposa assumiu curatela após adoecimento

Em decorrência dos episódios, o gerente desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático complexo e outras doenças associadas, ficando afastado do trabalho por vários meses.

Ele também relatou ter solicitado transferência para a Bahia, onde poderia ficar mais próximo da família, mas o pedido foi negado.

Em setembro de 2017, o bancário foi dispensado. Dois meses depois, entrou na Justiça, assistido pela esposa. Na época, devido ao quadro de saúde, ele não tinha condições de responder pelos próprios atos e estava em processo de interdição, posteriormente confirmado. A esposa precisou assumir sua curatela.

Na defesa, o Banco do Brasil afirmou que a agência cumpria os requisitos de segurança exigidos pela Polícia Federal. A instituição argumentou ainda que o crime foi cometido por terceiros e estava relacionado à segurança pública.

O banco também sustentou que a acareação foi conduzida pela autoridade policial, sem qualquer tipo de coerção por parte da instituição financeira.

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) reconheceu que o adoecimento do funcionário estava diretamente relacionado ao assalto ocorrido durante o exercício da atividade profissional e determinou o pagamento de R$ 20 mil por danos morais.

Insatisfeito com o valor, o gerente recorreu ao TST, alegando que estava incapacitado havia oito anos e que a quantia não era suficiente diante da gravidade dos danos.

O relator do recurso, ministro Sérgio Pinto Martins, explicou que o TST costuma alterar valores de indenizações por danos morais apenas em situações excepcionais, quando são considerados excessivos ou muito baixos.

No caso, o ministro avaliou que os R$ 20 mil não refletiam adequadamente a extensão dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. Entre os fatores considerados estavam a relação do crime com a atividade profissional, o sequestro da esposa, o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático complexo, outras doenças e o prolongado afastamento previdenciário.