DECISÃO

Gerente do Bradesco que recebia R$ 9 mil a menos que colega na mesma função tem pedido de equiparação salarial negado pela Justiça

Tribunal entendeu que os dois profissionais não trabalhavam na mesma localidade, requisito previsto na CLT para garantir salários iguais

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 14:10

Bradesco Crédito: Divulgação

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a decisão que negou a um gerente do Bradesco Financiamentos o direito à equiparação salarial com um colega que exercia funções semelhantes. Para os ministros, não ficou comprovado que os dois trabalhavam na mesma localidade, condição necessária para o reconhecimento do direito.

Na reclamação trabalhista, o bancário relatou que trabalhava em Recife e que, em 2009, passou a ocupar o cargo de superintendente regional. Segundo ele, recebia cerca de R$ 9 mil a menos que outro superintendente cuja base de atuação era na Bahia.

Ao solicitar a equiparação salarial, o profissional argumentou que os dois desempenhavam funções equivalentes, tinham produtividade semelhante e estavam subordinados à mesma chefia. O Bradesco, por sua vez, contestou o pedido. O banco alegou que os empregados não exerciam as mesmas atividades, não trabalhavam na mesma localidade e atuavam em áreas diferentes.

Gerentes tinham bases de atuação distintas

Em primeira instância, a Justiça do Trabalho reconheceu o direito à equiparação salarial. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE), no entanto, reformou a sentença e negou o pedido. O TRT considerou que, apesar da semelhança entre as funções, o desempenho e a chefia dos dois profissionais, eles não trabalhavam na mesma localidade.

Enquanto o superintendente com base na Bahia atuava no próprio estado e também em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Brasília, o gerente que entrou com a ação tinha Recife como base e atendia a outros estados do Nordeste. O bancário recorreu ao TST. Ele defendeu que, por ser uma empresa de atuação nacional, a exigência de trabalho na mesma localidade deveria ser interpretada em âmbito nacional. Também alegou que não havia outro empregado no mesmo município ou estado que realizasse as mesmas tarefas que ele.

TST aponta exigência prevista na CLT

O relator do caso, ministro Alberto Balazeiro, explicou que o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece requisitos para a equiparação salarial. Entre eles, está a necessidade de que os empregados exerçam funções idênticas para o mesmo empregador e trabalhem no mesmo estabelecimento empresarial, observadas as demais condições legais.