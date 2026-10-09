DECISÃO

Gerente é demitido por assediar funcionária, entra com processo contra empresa e é condenado pela Justiça após pedir indenização

Sentença considerou mensagens e depoimentos de testemunhas para manter a dispensa e aplicou multa de 2% por litigância de má-fé.

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 09:05

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um gerente de hortifrúti de Santo André, em São Paulo, após concluir que ele insistiu em investidas de natureza sexual contra uma funcionária subordinada. A decisão da 2ª Vara do Trabalho também rejeitou o pedido de indenização por danos morais apresentado pelo trabalhador e aplicou multa por litigância de má-fé.

Na análise do caso, a juíza Fernanda Itri Pelligrini considerou mensagens trocadas entre o gerente e a empregada, nas quais identificou tentativas insistentes de aproximação mesmo depois de a funcionária demonstrar que não queria esse tipo de contato. A relação hierárquica entre os dois também foi levada em conta, diante do potencial constrangimento e da dificuldade de reação da subordinada.

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Depoimentos apresentados pela empresa reforçaram esse entendimento. Uma testemunha relatou que a funcionária se sentia desconfortável com as investidas e afirmou que outras empregadas também se incomodavam com comportamentos semelhantes do gerente, como elogios à aparência e contatos físicos indesejados. Segundo o relato, o superior hierárquico do trabalhador foi informado sobre os episódios antes da dispensa.

Para a magistrada, a sequência das mensagens demonstrou que o gerente desconsiderou o constrangimento da funcionária e deixou de manter uma postura profissional e respeitosa. Na sentença, ela destacou que a existência de relações afetivas no ambiente de trabalho não elimina a necessidade de respeito e consentimento. “Embora o ambiente de trabalho não proíba relações afetivas, [...] a manifestação de interesse pessoal deve ser respeitosa e a aceitação deve não somente ser livre, mas também expressa”, afirmou.

A juíza também concluiu que a empresa agiu para preservar um ambiente de trabalho saudável e seguro ao aplicar a justa causa. Foram rejeitados os argumentos do gerente de que a penalidade seria inválida pela ausência de punições graduais ou de um procedimento formal, diante da gravidade da conduta apurada.

Além disso, a Justiça reconheceu litigância de má-fé porque o trabalhador alegou não ter recebido verbas rescisórias que, conforme o entendimento da sentença, já haviam sido pagas. Por alterar a verdade dos fatos ao formular o pedido, ele foi condenado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.