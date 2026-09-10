DECISÃO

Gerente é sequestrado com a família para abrir cofre de banco, entra em depressão e Justiça manda Bradesco pagar R$ 300 mil de indenização

TST aumentou indenização por danos morais após considerar insuficiente o valor de R$ 50 mil fixado pelo tribunal regional; bancário desenvolveu estresse pós-traumático e depressão

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:30

Gerente é sequestrado com a família para abrir cofre de banco, entra em depressão e Justiça manda Bradesco pagar R$ 300 mil de indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

Um gerente administrativo do Bradesco que foi sequestrado junto com a mulher e a filha para ser obrigado a abrir o cofre da agência deverá receber R$ 300 mil de indenização por danos morais. A decisão é da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que considerou insuficiente o valor de R$ 50 mil estabelecido anteriormente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (SE).

O sequestro aconteceu em 27 de agosto de 2013, quando quatro criminosos invadiram a casa do gerente, em Poço Redondo (SE), e mantiveram a família como refém durante toda a noite. O objetivo era conseguir acesso ao cofre da agência bancária, que dependia da autorização de dois gerentes.

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Família refém

Segundo o processo, os criminosos permaneceram na residência até a manhã seguinte. Ao amanhecer, dois deles saíram levando a esposa e a filha do gerente em um carro. Os outros dois sequestradores levaram o bancário para tentar localizar a gerente-geral da agência, que também precisava participar da abertura do cofre.

Depois do roubo, o gerente e a colega foram abandonados no mesmo local onde estavam sua mulher e sua filha. O trabalhador acionou a Justiça e pediu, entre outras questões, uma indenização pelos danos morais provocados pelo episódio. Ele apresentou laudos médicos que apontaram estado de choque emocional, tensão e outras reações relacionadas ao estresse. O gerente também afirmou que não havia recebido orientação do banco sobre como agir em situações de assalto e que a agência não contava com circuito interno de câmeras de segurança.

Apoio psicológico

Em sua defesa, o Bradesco afirmou que havia oferecido apoio psicológico por telefone ao trabalhador. A instituição também solicitou a realização de perícia para verificar se os problemas de saúde apresentados pelo gerente tinham relação com o sequestro. Na primeira instância, a Justiça do Trabalho havia fixado a indenização em R$ 800 mil. A sentença considerou que havia relação entre as doenças e transtornos apresentados pelo trabalhador e o crime ocorrido em razão de sua atividade profissional.

O juízo também avaliou que o suporte oferecido pelo banco havia sido insuficiente. Segundo a decisão, uma ligação telefônica feita cerca de 30 dias depois do assalto para perguntar se o funcionário estava bem não substituía um acompanhamento médico, psicológico ou psiquiátrico.

TST considera R$ 50 mil insuficientes

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região reduziu posteriormente a indenização para R$ 50 mil. O bancário recorreu ao TST para tentar aumentar o valor. A relatora do caso na Segunda Turma, ministra Delaíde Miranda Arantes, propôs elevar a indenização para R$ 300 mil.

Para a ministra, os R$ 50 mil fixados pelo tribunal regional eram insuficientes diante da gravidade do episódio e das consequências deixadas pelo crime. Entre as sequelas apontadas no processo estavam estresse pós-traumático e depressão, além de um período de incapacidade total e temporária para o trabalho.

Gravidade do trauma