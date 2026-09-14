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Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer e usar substância em carne estragada

Vigilância Sanitária apreendeu mais de 300 kg de produtos vencidos na ação

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:51

Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer
Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um gerente e o subgerente de um açougue na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, foram presos em flagrante na última sexta-feira (11). Eles foram detidos após uma fiscalização identificar irregularidades no estabelecimento.

Entre as irregularidades e crimes constatados pela Polícia Civil, está o uso de uma substância conhecida como nitrito de sódio em carnes estragadas para melhorar a aparência dos produtos e reduzir o mau cheiro, segundo informações do portal g1.

Além disso, o açougue moía coração de porco para vender como se fosse carne moída bovina ou hambúrguer. Os fiscais também encontraram produtos bovinos, suínos, de aves e miúdos com a validade expirada. Ao todo, cerca de 350 quilos de produtos foram apreendidos durante a ação.

Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer

Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer por Reprodução/Polícia Civil
Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer por Reprodução/Polícia Civil
Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer por Reprodução/Polícia Civil
Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer por Reprodução/Polícia Civil
Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer por Reprodução/Polícia Civil
Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer por Reprodução/Polícia Civil
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Gerente e subgerente são presos após açougue vender coração suíno como hambúrguer por Reprodução/Polícia Civil

Presos, o gerente e o subgerente não podem pagar fiança para serem liberados, pois o crime não permite o pagamento.

A Vigilância Sanitária da cidade notificou a empresa pela infração e recolheu os produtos irregulares para descarte adequado.

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