DECISÃO DA JUSTIÇA

Gerente ignora recusa de funcionária, insiste em investidas sexuais e é demitido por justa causa

Justiça do Trabalho considerou que mensagens mostraram comportamento inadequado mesmo após a funcionária deixar claro que não queria o contato; trabalhador ainda foi multado por alegar falta de pagamento já quitado

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:32

Gerente ignora recusa de funcionária, insiste em investidas sexuais e é demitido por justa causa Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma mensagem, outra tentativa de aproximação e, mesmo depois de perceber que a subordinada não queria aquele tipo de contato, a insistência continuou. Foi a sequência dessas interações, somada aos depoimentos apresentados no processo, que levou a Justiça do Trabalho a manter a demissão por justa causa de um gerente de hortifrúti em Santo André, São Paulo.

A decisão é da 2ª Vara do Trabalho de Santo André, que também rejeitou o pedido de indenização por danos morais feito pelo trabalhador. A Justiça ainda reconheceu litigância de má-fé porque ele alegou não ter recebido verbas rescisórias que, segundo a sentença, já haviam sido pagas.

Mensagens mostraram insistência

De acordo com a sentença, as mensagens trocadas entre o gerente e a funcionária demonstraram tentativas insistentes de aproximação de natureza sexual. O comportamento teria continuado mesmo depois de a trabalhadora manifestar que não desejava esse tipo de contato.

A relação entre os dois também foi considerada na análise do caso. Como o homem ocupava uma posição hierárquica superior, a Justiça entendeu que existia uma situação potencial de constrangimento e de dificuldade para que a funcionária reagisse às investidas.

Para a juíza Fernanda Itri Pelligrini, responsável pela sentença, a sequência das mensagens, analisada em conjunto, mostrou que o gerente ignorou o desconforto manifestado pela subordinada e deixou de manter uma postura respeitosa e profissional no ambiente de trabalho. “Embora o ambiente de trabalho não proíba relações afetivas, [...] a manifestação de interesse pessoal deve ser respeitosa e a aceitação deve não somente ser livre, mas também expressa”, afirmou a magistrada.

Outras funcionárias também relataram desconforto

A prova testemunhal apresentada pela empresa reforçou o entendimento adotado na sentença. Uma testemunha afirmou que a funcionária se sentia desconfortável com as investidas e relatou comportamentos semelhantes envolvendo outras empregadas. Segundo o depoimento, o gerente fazia elogios relacionados à aparência das trabalhadoras e tinha contatos físicos considerados indesejados por elas.

A testemunha também afirmou que o superior hierárquico do gerente foi informado sobre os acontecimentos. O caso acabou culminando na dispensa por justa causa. Ao analisar a penalidade aplicada, a juíza considerou que a empresa cumpriu seu dever de preservar um ambiente de trabalho saudável e seguro.

O trabalhador havia argumentado que a justa causa seria inválida porque não teria havido uma gradação das punições nem um procedimento formal antes da dispensa. A magistrada, porém, afastou os argumentos e considerou a gravidade da conduta suficiente para a penalidade aplicada. Com isso, a Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa.

Trabalhador recebeu multa por litigância de má-fé

A decisão também analisou as alegações apresentadas pelo gerente sobre as verbas rescisórias. Segundo a sentença, ele afirmou no processo que determinados valores não haviam sido pagos, mas os documentos demonstraram que as quantias já tinham sido quitadas.