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Gerente tenta beijar jovem aprendiz menor de idade no trabalho, é demitido de empresa e perde processo na Justiça

Justiça considerou que relato da adolescente foi reforçado por conversa com amiga e outras provas apresentadas no processo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:49

Tribunal de Justiça de São Paulo
Tribunal de Justiça de São Paulo Crédito: Reprodução

Um gerente perdeu um processo na Justiça do Trabalho após ser demitido por justa causa acusado de assédio sexual contra uma jovem aprendiz menor de idade. A decisão da 3ª Vara do Trabalho de Santo André, em São Paulo, manteve a punição aplicada pela empresa e concluiu que a conduta do empregado representou falta grave suficiente para romper a confiança necessária à continuidade do vínculo.

De acordo com o processo, o homem abordou a adolescente antes do início do expediente, perguntou quando seria o aniversário dela e disse que pretendia lhe dar um presente. Mais tarde, ele foi ao local onde a jovem trabalhava e, segundo o relato da vítima, colocou as mãos no rosto dela e tentou beijá-la na boca. A aprendiz desviou e acabou recebendo o beijo na bochecha.

Ainda segundo a denúncia, após o episódio, o gerente pediu que a adolescente o encontrasse em uma loja e recomendou que ela não contasse a ninguém o que havia acontecido. A versão foi mantida pela jovem durante a investigação interna realizada pela empresa e também em depoimento prestado à Justiça.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

O juiz Diego Petacci destacou que a jovem relatou o ocorrido a uma amiga antes mesmo de a empresa tomar conhecimento do caso. A conversa foi posteriormente registrada em ata notarial. Para o magistrado, esse e outros elementos reforçaram a credibilidade da versão apresentada pela vítima.

A decisão considerou ainda que provas apresentadas pelo próprio trabalhador confirmavam que ele havia abordado a adolescente antes da entrada no expediente e que esteve no local onde ela trabalhava. O gerente afirmou que foi ao arquivo para fotografar um suposto vazamento, explicação questionada pela aprendiz, que declarou que sequer havia chovido naquele dia.

Ao julgar o caso, o magistrado aplicou as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele ressaltou que casos de assédio sexual frequentemente acontecem de forma reservada e sem testemunhas, o que torna o relato da vítima especialmente relevante quando analisado em conjunto com as demais provas.

O juiz também rejeitou a alegação de que o beijo na bochecha seria uma forma comum de cumprimento. Segundo a decisão, o fato de determinado contato físico ser habitual para quem o pratica não significa que ele seja desejado pela outra pessoa. “A habitualidade unilateral da conduta não constitui consentimento”, destacou o magistrado.

A Justiça concluiu que a empresa investigou o caso de forma rápida e garantiu ao empregado a oportunidade de apresentar sua versão. Com isso, foram reconhecidas a gravidade da conduta e a proporcionalidade da punição, mantendo-se a demissão por justa causa.

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