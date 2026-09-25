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Gestora de creche infantil é condenada por maus-tratos contra crianças

Mulher recebeu pena de quatro meses de detenção

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:48

Justiça
Justiça Crédito: Shutterstock

A gestora de uma creche infantil em São José, na Grande Florianópolis (SC), foi condenada por maus-tratos contra crianças menores de 14 anos. A decisão foi proferida nesta semana pela 2ª Vara Criminal da comarca de São José. A pena foi fixada em quatro meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo.

De acordo com a sentença, ficou comprovado que as crianças foram expostas a perigo para a saúde devido à insuficiência de alimentação e hidratação, além de falhas nos cuidados de higiene e condições inadequadas de repouso.

A gestora também respondia por dois crimes de lesão corporal, mas foi absolvida dessas acusações. Embora os ferimentos tenham sido comprovados, a Justiça entendeu que não havia provas suficientes de que ela tivesse causado as lesões ou deixado deliberadamente de impedi-las.

A mulher poderá recorrer em liberdade. O processo tramita em segredo de Justiça.

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