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Gigante da alimentação anuncia fábrica de R$ 600 milhões no Brasil dentro de investimento de R$ 2 bilhões

Unidade da Nestlé será construída no interior de Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:17

Nestlé
Nestlé Crédito: Divulgação

A gigante suíça de alimentos Nestlé anunciou que construirá uma fábrica de fórmulas infantis em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O projeto receberá R$ 600 milhões e integra um plano de R$ 2 bilhões voltado à área de Nutrição e Saúde no Brasil até 2028.

A construção está prevista para começar em 2027, enquanto o início das operações é esperado para o ano seguinte. A empresa estima criar cerca de 700 postos de trabalho durante a obra e aproximadamente 100 empregos diretos quando a fábrica entrar em funcionamento. A unidade será totalmente automatizada.

Instalada ao lado do complexo da Nestlé em Ituiutaba, apontado pela companhia como sua maior operação de lácteos da América Latina, a nova fábrica produzirá inicialmente as fórmulas Nestogeno, Nestonutri, Ninho 1+ e Ninho 3+.

Relembre produtos da Nestlé

Chocolate da Turma da Mônica da Nestlé por Reprodução/Capricho
Chocolate Surpresa da Nestlé por Reprodução/Folha
Croquete por Reprodução
Nestlé Quick por Reprodução/Flipar
Bombom Sedução por Reprodução/Flipar
Chocolate Surpresa - Linha Bichos por Reprodução/Flipar
Diplomata por Reprodução
Nestlé por Reprodução
Nestlé por Reprodução
Nestlé por Reprodução
1 de 10
Chocolate da Turma da Mônica da Nestlé por Reprodução/Capricho

Segundo a empresa, a expansão busca reforçar a oferta desses produtos no mercado brasileiro, atualmente atendido em parte por importações. A Nestlé afirmou ainda que a ampliação da produção poderá criar condições para futuras exportações.

Os R$ 2 bilhões anunciados para Nutrição e Saúde representam cerca de 30% do investimento total de R$ 7 bilhões programado pela companhia no Brasil entre 2025 e 2028. Além da unidade mineira, o plano inclui ações de inovação, eficiência e ampliação da capacidade produtiva, inclusive no complexo de Araçatuba, em São Paulo.

A estratégia também prevê o fortalecimento da cadeia de insumos, como o soro de leite, cuja produção foi retomada neste ano em Carazinho, no Rio Grande do Sul. A companhia citou ainda o uso de biometano nas fábricas de Ibiá e Ituiutaba, em Minas Gerais, para substituir o GLP utilizado em processos industriais.

"A área de Nutrição e Saúde está entre as quatro prioridades estratégicas de crescimento da Nestlé globalmente e também no Brasil. Ela reúne algumas das categorias de maior valor agregado da companhia, apoiadas por forte investimento em pesquisa, desenvolvimento e tecnologias de produção", afirmou o CEO da Nestlé Brasil, Marcelo Melchior, segundo o Estadão Conteúdo.

Para o vice-presidente de Nutrição e Saúde da empresa, Marcelo Citrângulo, a criação da divisão acompanha a expectativa de que o tema tenha papel cada vez mais relevante na indústria de alimentos. "Estamos conectando ciência, inovação e escala para desenvolver soluções que atendam às necessidades nutricionais das pessoas em diferentes fases da vida", acrescentou.

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