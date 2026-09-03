NEGÓCIOS

Gigante da alimentação anuncia fábrica de R$ 600 milhões no Brasil dentro de investimento de R$ 2 bilhões

Unidade da Nestlé será construída no interior de Minas Gerais

Estadão

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:17

Nestlé Crédito: Divulgação

A gigante suíça de alimentos Nestlé anunciou que construirá uma fábrica de fórmulas infantis em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O projeto receberá R$ 600 milhões e integra um plano de R$ 2 bilhões voltado à área de Nutrição e Saúde no Brasil até 2028.

A construção está prevista para começar em 2027, enquanto o início das operações é esperado para o ano seguinte. A empresa estima criar cerca de 700 postos de trabalho durante a obra e aproximadamente 100 empregos diretos quando a fábrica entrar em funcionamento. A unidade será totalmente automatizada.

Instalada ao lado do complexo da Nestlé em Ituiutaba, apontado pela companhia como sua maior operação de lácteos da América Latina, a nova fábrica produzirá inicialmente as fórmulas Nestogeno, Nestonutri, Ninho 1+ e Ninho 3+.

Relembre produtos da Nestlé 1 de 10

Segundo a empresa, a expansão busca reforçar a oferta desses produtos no mercado brasileiro, atualmente atendido em parte por importações. A Nestlé afirmou ainda que a ampliação da produção poderá criar condições para futuras exportações.

Os R$ 2 bilhões anunciados para Nutrição e Saúde representam cerca de 30% do investimento total de R$ 7 bilhões programado pela companhia no Brasil entre 2025 e 2028. Além da unidade mineira, o plano inclui ações de inovação, eficiência e ampliação da capacidade produtiva, inclusive no complexo de Araçatuba, em São Paulo.

A estratégia também prevê o fortalecimento da cadeia de insumos, como o soro de leite, cuja produção foi retomada neste ano em Carazinho, no Rio Grande do Sul. A companhia citou ainda o uso de biometano nas fábricas de Ibiá e Ituiutaba, em Minas Gerais, para substituir o GLP utilizado em processos industriais.

"A área de Nutrição e Saúde está entre as quatro prioridades estratégicas de crescimento da Nestlé globalmente e também no Brasil. Ela reúne algumas das categorias de maior valor agregado da companhia, apoiadas por forte investimento em pesquisa, desenvolvimento e tecnologias de produção", afirmou o CEO da Nestlé Brasil, Marcelo Melchior, segundo o Estadão Conteúdo.