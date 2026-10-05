NEGÓCIO MILIONÁRIO

Gigante das academias compra participação no Buddha Spa em operação de até R$ 32 milhões

Acordo marca nova fase da rede de wellness, que prepara chegada ao Chile e planeja alcançar cerca de 100 unidades na América Latina em cinco anos

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:42

Gigante das academias compra participação no Buddha Spa em operação de até R$ 32 milhões Crédito: Thiago Henriques Fotografia/Divulgação

Às vésperas de iniciar sua expansão internacional, o Buddha Spa ganhou uma nova sócia para acelerar os planos de crescimento. A Smart Fit passará a deter uma participação minoritária na companhia em uma operação que poderá chegar a R$ 32 milhões. O acordo não muda a condução do negócio, que continuará sob a gestão atual.

Parte dos recursos será destinada à expansão internacional, além da abertura de novas unidades e da avaliação de aquisições que possam ampliar o portfólio da empresa. A estratégia dá continuidade ao movimento adotado pelo Buddha Spa nos últimos anos para avançar em novos segmentos e transformar a rede de spas em um ecossistema mais amplo de wellness.

Unidades da Smart Fit em Salvador 1 de 6

O primeiro passo dessa nova fase já tem data marcada: em dezembro, o Buddha Spa inaugura sua primeira unidade fora do Brasil, em Santiago, no Chile. A partir da operação chilena, a companhia pretende avançar para outros mercados da América Latina e chegar a aproximadamente 100 unidades na região nos próximos cinco anos.

A entrada da Smart Fit aproxima o Buddha Spa de um grupo que já possui experiência em expansão internacional em larga escala. Atualmente, a Smart Fit conta com mais de 2,2 mil academias distribuídas por 16 países. “Chegamos aos 25 anos em um momento de maturidade em que temos uma marca consolidada no Brasil, presença nacional e um ecossistema de wellness que vai além das unidades”, afirma Gustavo Albanesi, CEO do Buddha Spa.

Segundo o executivo, a nova sociedade reúne capital e conhecimento para acelerar os próximos movimentos da empresa. “A entrada da Smart Fit traz sócios e um time com amplo know-how de como escalar negócios na América Latina, com profundo conhecimento do mercado, além de capital para acelerar nossos próximos movimentos, tanto na expansão internacional quanto em potenciais aquisições que possam complementar e ampliar nosso ecossistema de negócios”, diz.

Primeira parada: Chile

A primeira unidade internacional será instalada em Vitacura, uma das regiões mais valorizadas de Santiago. A escolha do endereço levou em consideração a facilidade de acesso e a proximidade com o público-alvo da marca. A unidade própria será utilizada como base para a expansão na região. O plano prevê inicialmente uma segunda operação no Chile e, depois, a entrada em outros mercados latino-americanos. Paraguai, Argentina, Colômbia e Peru estão entre os países avaliados pela companhia.

Nas primeiras operações em cada novo mercado, o Buddha Spa pretende manter unidades próprias para conhecer o comportamento dos consumidores e adaptar o modelo. Depois dessa etapa, a ideia é buscar parceiros locais para acelerar a expansão.

“Queremos primeiro fazer, aprender e construir o modelo internacional. A operação própria nos permite entender profundamente cada mercado e garantir que a experiência Buddha seja reproduzida fora do Brasil com o mesmo padrão. Depois, estaremos mais preparados para encontrar os parceiros certos”, explica Albanesi.

A escolha do Chile também está relacionada ao potencial do mercado de wellness. Segundo o Global Wellness Institute, o país registrou gasto per capita de US$ 874 na economia do wellness em 2024, enquanto o Brasil teve US$ 592. No mesmo ano, o mercado chileno movimentou cerca de US$ 17 bilhões, ante aproximadamente US$ 125 bilhões no Brasil.

Para o CEO do Buddha Spa, ainda existe espaço para desenvolver o modelo de spa urbano estruturado em rede na América Latina. “A América Latina é um oceano azul para o formato de negócio do Buddha Spa. Existe uma demanda crescente por bem-estar, mas ainda há muito espaço para uma marca estruturada, com uma experiência consistente e um modelo que consiga levar o conceito de spa urbano para diferentes mercados”, afirma.

Na estreia internacional, a unidade de Santiago oferecerá cerca de 70% do menu de serviços disponível no Brasil. A empresa pretende ampliar gradualmente a oferta, transformando a chegada de novas terapias e experiências em lançamentos futuros no mercado chileno.

Meta de 100 unidades

A meta estabelecida pelo Buddha Spa é chegar a aproximadamente 100 unidades na América Latina em cinco anos. No longo prazo, a companhia estima que a operação internacional possa superar o negócio brasileiro e projeta alcançar mil unidades somando Brasil e exterior.

A expansão para outros países, no entanto, não significa uma redução dos planos no mercado brasileiro. Atualmente, o Buddha Spa possui mais de 150 unidades em operação e está presente em todas as regiões do país. Brasília está entre as praças consideradas estratégicas pela empresa. A rede busca um franqueado para inaugurar a primeira unidade na capital federal e afirma também enxergar espaço para avançar no interior e em outros mercados ainda não explorados.

“Conseguimos construir uma presença nacional e ainda enxergamos muito potencial para avançar no interior e em mercados estratégicos onde não estamos. A internacionalização cria uma segunda avenida de crescimento, em paralelo à expansão brasileira”, afirma Albanesi.

A empresa também estabeleceu a meta de se tornar a maior rede de spas urbanos do mundo. Segundo levantamento próprio, o Buddha Spa está atualmente entre as cinco maiores redes mundiais do segmento, considerando os mercados com informações públicas comparáveis. A China ficou fora da análise por não possuir dados abertos sobre o setor.

De spa a ecossistema de wellness

A entrada da Smart Fit acontece no ano em que o Buddha Spa completa 25 anos e passa por uma mudança de posicionamento. Criada em 2001 e conhecida principalmente pelas massagens e terapias, a companhia vem ampliando suas áreas de atuação para construir um ecossistema de wellness.

Esse movimento envolve crescimento orgânico, aquisições e desenvolvimento de novos negócios. Em 2025, o Buddha Spa adquiriu o Espaço Prana por R$ 7,5 milhões, incorporando cinco unidades em pontos estratégicos de São Paulo. No mesmo ano, a empresa comprou a Pomander, especializada em Florais de Bach, óleos essenciais, home sprays e cosméticos naturais. A operação envolveu R$ 4,8 milhões em capital, além de participação societária.

As aquisições ajudam a explicar por que novas oportunidades continuam no radar da companhia. Com os recursos da nova operação, o Buddha Spa pretende seguir avaliando negócios que tenham sinergia com sua atuação e possam ampliar o ecossistema de wellness.

Além das unidades, esse ecossistema reúne o Buddha Lab, voltado ao desenvolvimento e à comercialização de produtos; o Buddha College, dedicado à formação de terapeutas; o Instituto Buddha Spa, que desenvolve iniciativas de impacto social; e soluções de wellness destinadas a empresas.