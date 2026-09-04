NEGÓCIOS

Gigante das embalagens investe R$ 65 milhões em megafábrica com produção de 250 caixas de pizza por minuto

Nova unidade da Galvanotek terá quase 20 mil m²

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 13:03

Galvanotek Crédito: Divulgação

A Galvanotek vai investir R$ 65 milhões na construção de uma nova fábrica em Barão, no interior do Rio Grande do Sul. Conhecida pela produção de embalagens plásticas, a companhia prepara a entrada em um novo segmento, o de papelão ondulado, com foco principalmente em produtos destinados ao setor de alimentação e delivery.

A unidade terá 19.126 metros quadrados e capacidade para produzir até 250 caixas de pizza por minuto. Segundo informações publicadas originalmente pela revista Exame, os primeiros testes da operação estão previstos para o primeiro trimestre de 2027.

O projeto amplia a atuação da Galvanotek no ano em que a empresa completa 35 anos de mercado. A fábrica será instalada em Barão, município de cerca de 6 mil habitantes onde a companhia já mantém operações.

A estrutura foi planejada para concentrar diferentes etapas da fabricação de embalagens de papelão. Um dos principais equipamentos será uma onduladeira industrial, responsável por transformar bobinas de papel em chapas de papelão ondulado. A máquina poderá operar a uma velocidade de até 300 metros por minuto.

Duas impressoras industriais também farão parte da linha de produção e serão utilizadas na personalização, impressão e corte das embalagens.

Além das caixas de pizza, a nova fábrica produzirá embalagens para delivery, caixas para sanduíches e bandejas de papel, ampliando o portfólio da empresa voltado ao mercado de alimentação.

De acordo com a coordenação de vendas da Galvanotek, a verticalização da produção permitirá aumentar a autonomia da companhia, acelerar o atendimento aos clientes e ampliar o controle de qualidade desde a matéria-prima até a embalagem pronta.

A nova operação representa uma mudança importante na trajetória da fabricante, que consolidou sua atuação no mercado nacional com embalagens plásticas rígidas termoformadas. A estratégia agora é aproveitar a experiência adquirida em escala industrial e logística para avançar também sobre o mercado de embalagens de papelão.