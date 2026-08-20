Gigante do setor de móveis, Marabraz pede recuperação judicial com dívida de R$ 140 milhões

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Carol Neves
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:15
A Marabraz entrou com um pedido de recuperação judicial para tentar reorganizar as finanças do grupo e renegociar aproximadamente R$ 140 milhões em dívidas. O processo foi protocolado no domingo (16) na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e envolve cinco empresas ligadas à rede.
Fazem parte do pedido a Comercial de Móveis Jordanésia, S.V.C. Jaraguá Comercial, Comercial Móveis das Nações, Comercial Zena Móveis e Monta Móveis Prestadora de Serviços.
Segundo a empresa, a decisão foi tomada após uma combinação de dificuldades que afetaram as operações nos últimos anos. Entre os fatores apontados estão o cenário considerado adverso para o varejo brasileiro, a ruptura da estrutura familiar que dava suporte ao grupo e o acesso mais difícil ao crédito.
"Diante dos desafios enfrentados pelo setor varejista e com objetivo de preservar a continuidade de suas atividades, a Marabraz ajuizou pedido de recuperação judicial. A medida representa uma decisão responsável para promover a reestruturação da operação, organizar compromissos e criar condições para a continuidade dos negócios", afirmou o diretor da Marabraz, Nasser Fares.
Apesar do processo, a rede informou que as lojas continuarão funcionando normalmente. A companhia também afirmou que pretende priorizar a manutenção dos empregos e das relações com clientes, fornecedores e parceiros.
"A empresa permanece em operação, com lojas abertas, e reafirma seu compromisso com a transparência e com o cumprimento das etapas previstas na legislação", disse a companhia.
Empresa foi fundada nos anos 1950
Criada por uma família de origem libanesa, que começou a atuar no comércio na década de 1950, a Marabraz se consolidou no mercado paulista de móveis e eletrodomésticos.
A recuperação judicial será utilizada, segundo a empresa, como parte de um plano para reorganizar a estrutura financeira e buscar condições para voltar a crescer.
"A Marabraz está empenhada em atravessar este período com responsabilidade para preservar sua operação e se fortalecer para um novo ciclo de crescimento, reforçando o valor de sua marca para honrar o legado construído com ética, respeito e confiança", concluiu a companhia.