INDÚSTRIA

Gigante do setor industrial fecha fábrica de 50 anos, demite funcionários após greve e encerra atividades

Acordo mediado pelo TRT-15 também prevê assistência médica, plano odontológico e vale-alimentação por 12 meses

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:43

Parker Hannifin Crédito: Reprodução

Cerca de 100 trabalhadores da Parker Hannifin, em Jacareí, no interior de São Paulo, foram demitidos após a decisão da multinacional de encerrar as atividades da fábrica na cidade. Com o fim de uma greve que durou 38 dias, os funcionários conseguiram um acordo que prevê o pagamento de R$ 35 mil para cada profissional contemplado, além da manutenção de benefícios por um ano.

A paralisação começou em 20 de julho, três dias depois de a empresa comunicar o fechamento da unidade. Os funcionários reivindicavam alternativas à decisão e melhores condições para os desligamentos. A negociação foi mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), em Campinas, e a proposta final foi aprovada pelos trabalhadores em assembleia no dia 27 de agosto.

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Além da indenização individual, o acordo assegurou a continuidade da assistência médica, do plano odontológico e do vale-alimentação por 12 meses. Também foram estabelecidas condições específicas para funcionários com doenças ocupacionais ou que apresentaram sequelas decorrentes de acidentes de trabalho.

O valor foi ampliado ao longo das negociações. Inicialmente, a empresa ofereceu R$ 2 mil por trabalhador. Em audiência realizada em 18 de agosto, a proposta passou para R$ 20 mil. As conversas continuaram até que a oferta de R$ 35 mil fosse apresentada em nova audiência, no dia 26 de agosto. Segundo o sindicato da categoria, o pagamento foi programado para 10 de setembro de 2026.

A Parker Hannifin anunciou o encerramento da unidade de Jacareí em 17 de julho. A fábrica produzia válvulas e componentes utilizados em equipamentos agrícolas e máquinas. A decisão atingiu aproximadamente 100 funcionários, que iniciaram a mobilização três dias depois do comunicado da empresa.