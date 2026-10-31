BRASIL

Gigante do varejo de óculos pede recuperação extrajudicial após acumular dívida de R$ 340 milhões

Plano envolve débitos com instituições financeiras e prevê aporte de até R$ 50 milhões para reestruturar a operação da rede.

Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 15:48

Chilli Beans Crédito: Reprodução

A Chilli Beans entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 340 milhões em dívidas bancárias. O plano prevê a revisão dos prazos e das condições de pagamento, além de um aporte de até R$ 50 milhões para financiar a reestruturação da rede, que possui cerca de 900 franquias no Brasil.

O acordo foi alinhado com os principais credores da companhia e contempla exclusivamente débitos com instituições financeiras. Segundo a empresa, as dívidas com fornecedores, funcionários e outros parceiros comerciais ficaram de fora da negociação.

Itaú, Akron e Vega atuam como financiadores âncoras e coordenam a liberação dos novos recursos. O aporte será realizado pelos próprios credores e, de acordo com a Chilli Beans, tem como objetivo dar suporte ao processo de reorganização do negócio, iniciado nos últimos meses.

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Em comunicado, o fundador e CEO da rede, Caito Maia, afirmou que o varejo brasileiro enfrenta um período difícil. “Passamos por um momento difícil, mas saímos ainda mais fortes e conscientes do que representamos para milhares de consumidores e centenas de parceiros”, declarou.

A recuperação extrajudicial é um mecanismo que permite às empresas negociar diretamente com seus credores para estabelecer novas condições de pagamento. Depois de chegar a um acordo, a companhia apresenta o plano à Justiça para homologação. Diferentemente da recuperação judicial, o procedimento não exige a abertura de um processo de reestruturação conduzido judicialmente.