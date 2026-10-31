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Gigante do varejo de óculos pede recuperação extrajudicial após acumular dívida de R$ 340 milhões

Plano envolve débitos com instituições financeiras e prevê aporte de até R$ 50 milhões para reestruturar a operação da rede.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 15:48

Chilli Beans
Chilli Beans Crédito: Reprodução

A Chilli Beans entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 340 milhões em dívidas bancárias. O plano prevê a revisão dos prazos e das condições de pagamento, além de um aporte de até R$ 50 milhões para financiar a reestruturação da rede, que possui cerca de 900 franquias no Brasil.

O acordo foi alinhado com os principais credores da companhia e contempla exclusivamente débitos com instituições financeiras. Segundo a empresa, as dívidas com fornecedores, funcionários e outros parceiros comerciais ficaram de fora da negociação.

Itaú, Akron e Vega atuam como financiadores âncoras e coordenam a liberação dos novos recursos. O aporte será realizado pelos próprios credores e, de acordo com a Chilli Beans, tem como objetivo dar suporte ao processo de reorganização do negócio, iniciado nos últimos meses.

Chilli Beans

Chilli Beans por Reprodução
Chilli Beans por Reprodução
Chilli Beans por Reprodução
Chilli Beans por Reprodução
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Chilli Beans por Reprodução

Em comunicado, o fundador e CEO da rede, Caito Maia, afirmou que o varejo brasileiro enfrenta um período difícil. “Passamos por um momento difícil, mas saímos ainda mais fortes e conscientes do que representamos para milhares de consumidores e centenas de parceiros”, declarou.

A recuperação extrajudicial é um mecanismo que permite às empresas negociar diretamente com seus credores para estabelecer novas condições de pagamento. Depois de chegar a um acordo, a companhia apresenta o plano à Justiça para homologação. Diferentemente da recuperação judicial, o procedimento não exige a abertura de um processo de reestruturação conduzido judicialmente.

No caso da Chilli Beans, a renegociação busca adequar a estrutura de capital à situação atual da empresa. Felipe Casotti, sócio da Akron Capital, afirmou que o acordo deve permitir que a companhia concentre esforços na operação, fortaleça a relação com franqueados e fornecedores e retome o crescimento sustentável.

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Tags:

Varejo Gigante Brasileiro Chilli Beans

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