DECISÃO

Gigante dos automóveis é condenada a pagar R$ 1 milhão para funcionário submetido a trabalho escravo em fazenda por duas décadas

TRT manteve condenação da montadora por exploração de trabalhadores na Fazenda Vale do Rio Cristalino

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:26

Volkswagen foi condenada na Justiça Crédito: Reprodução

Um trabalhador conseguiu uma indenização de R$ 1 milhão por danos morais após ser vítima de trabalho análogo à escravidão em uma fazenda da Volkswagen no Pará, durante as décadas de 1970 e 1980. A condenação foi mantida nesta terça-feira (24) pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), que rejeitou o recurso da montadora.



O caso envolve a Fazenda Vale do Rio Cristalino, localizada em Santana do Araguaia, no Pará. A decisão confirmou a sentença do juiz José Iraelcio de Souza Melo Júnior, da Vara do Trabalho de Redenção, proferida em junho de 2026, que reconheceu a existência de um sistema estruturado de exploração de trabalhadores na propriedade.

Além da indenização por danos morais, o trabalhador também tem direito a R$ 1 milhão por danos existenciais, totalizando R$ 2 milhões. A ação julgada nesta terça-feira é uma das três que resultaram em condenações da Volkswagen, com valor total de R$ 6 milhões destinados a Pedro Valdo Pereira Vasconcelos, Raul e Raimundo Batista de Souza.

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Relator do processo, o desembargador Marcus Losada rejeitou os argumentos apresentados pela empresa para tentar anular ou encerrar a ação e votou pela manutenção integral da condenação. Durante a sessão, ele afirmou que, diante da dimensão internacional da montadora, uma retratação pública seria uma resposta adequada ao episódio.

“Em relação ao ocorrido, penso que o mais correto deve ser um pedido público de desculpa porque o tratamento destinado aos trabalhadores foi mais que degradante. Muito provavelmente esses trabalhadores não eram tratados nem mesmo como os animais da propriedade. Os relatos e tudo aquilo que existe nos autos mostram exatamente isso”, reiterou o relator.