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Wendel de Novais
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:26
Um trabalhador conseguiu uma indenização de R$ 1 milhão por danos morais após ser vítima de trabalho análogo à escravidão em uma fazenda da Volkswagen no Pará, durante as décadas de 1970 e 1980. A condenação foi mantida nesta terça-feira (24) pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), que rejeitou o recurso da montadora.
O caso envolve a Fazenda Vale do Rio Cristalino, localizada em Santana do Araguaia, no Pará. A decisão confirmou a sentença do juiz José Iraelcio de Souza Melo Júnior, da Vara do Trabalho de Redenção, proferida em junho de 2026, que reconheceu a existência de um sistema estruturado de exploração de trabalhadores na propriedade.
Além da indenização por danos morais, o trabalhador também tem direito a R$ 1 milhão por danos existenciais, totalizando R$ 2 milhões. A ação julgada nesta terça-feira é uma das três que resultaram em condenações da Volkswagen, com valor total de R$ 6 milhões destinados a Pedro Valdo Pereira Vasconcelos, Raul e Raimundo Batista de Souza.
Justiça
Relator do processo, o desembargador Marcus Losada rejeitou os argumentos apresentados pela empresa para tentar anular ou encerrar a ação e votou pela manutenção integral da condenação. Durante a sessão, ele afirmou que, diante da dimensão internacional da montadora, uma retratação pública seria uma resposta adequada ao episódio.
“Em relação ao ocorrido, penso que o mais correto deve ser um pedido público de desculpa porque o tratamento destinado aos trabalhadores foi mais que degradante. Muito provavelmente esses trabalhadores não eram tratados nem mesmo como os animais da propriedade. Os relatos e tudo aquilo que existe nos autos mostram exatamente isso”, reiterou o relator.
O presidente da 3ª Turma, desembargador Antonio Oldemar Coêlho dos Santos, anunciou que a decisão foi tomada por maioria, com voto divergente da desembargadora Mary Anne Acatauassú Camelier Medrado. O colegiado manteve a sentença de origem e a decisão proferida nos embargos de declaração, incluindo os termos relativos às custas processuais.