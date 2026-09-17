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Gigante dos carros anuncia novo investimento de R$ 2 bilhões no Brasil e produção de novos modelos

Foco será em veículos eletrificados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:12

Gigante dos carros anuncia novo ciclo de R$ 2 bilhões no Brasil e produção de novos modelos Crédito: Divulgação 

A Renault Geely do Brasil anunciou um novo ciclo de investimentos de R$ 2 bilhões no país. O aporte será direcionado principalmente à produção de novos veículos eletrificados e um novo modelo da Renault deve começar a ser produzido no país em 2027. O anúncio foi feito na quarta-feira (16), em Brasília.

A empresa ainda confirmou a fabricação nacional do Geely EX2, hatch totalmente elétrico que terá produção iniciada em dezembro de 2026. Assim, o volume total de investimentos da Renault Geely no Brasil chegará a R$ 5,8 bilhões entre 2025 e 2027.

A estratégia ocorre após a Geely assumir 26,4% de participação na Renault do Brasil. A parceria prevê a expansão do Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná.

O complexo emprega atualmente cerca de 5 mil funcionários, distribuídos em duas fábricas. Segundo os executivos da empresa, a estrutura instalada no Paraná está preparada para fabricar veículos com motores a combustão, híbridos e totalmente elétricos.

Carros Elétricos

Células fotovoltaicas ocupam parte da superfície externa do Luminetta e captam energia solar. por Divulgação / Clemson University
Células fotovoltaicas ocupam parte da superfície externa do Luminetta e captam energia solar. por Divulgação / Clemson University
Projeto reuniu estudantes de engenharia automotiva no desenvolvimento de um protótipo elétrico com geração solar. por Divulgação / Clemson University
Projeto reuniu estudantes de engenharia automotiva no desenvolvimento de um protótipo elétrico com geração solar. por Divulgação / Clemson University
Projeto reuniu estudantes de engenharia automotiva no desenvolvimento de um protótipo elétrico com geração solar. por Divulgação / Clemson University
A carroceria do Luminetta foi projetada para receber células solares e contribuir para a geração de energia. por Divulgação / Clemson University
Estudantes da Universidade Clemson desenvolveram o protótipo elétrico Luminetta em parceria com a BMW. por Divulgação / Clemson University
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Células fotovoltaicas ocupam parte da superfície externa do Luminetta e captam energia solar. por Divulgação / Clemson University

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