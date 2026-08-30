ECONOMIA

Gigante dos cosméticos é negociada por mais de R$ 500 milhões após forte crise financeira

Marca de cosméticos, criada em 2006 e fortemente ligada à imagem do apresentador, deve passar para o controle do Grupo José Alves

Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 06:00

Jequiti Crédito: Reprodução

A Jequiti está próxima de ganhar um novo dono após anos de tentativas de venda pelo Grupo Silvio Santos. A empresa de cosméticos foi negociada com o Grupo José Alves em uma operação estimada em R$ 536 milhões, segundo informações divulgadas pelo jornalista Flávio Ricco, do Portal LeoDias.

A venda acontece depois de um longo período de negociações. A família de Silvio Santos já buscava um comprador para a empresa nos últimos anos de vida do apresentador, quando a Jequiti enfrentava dificuldades financeiras e operava no vermelho.

Jequiti foi vendida 1 de 4

Uma das principais empresas do Grupo Silvio Santos, a Jequiti foi fundada em 6 de outubro de 2006 e construiu uma forte ligação com o SBT. A marca ganhou espaço constante em propagandas e ações dentro da programação da emissora.

Um dos maiores exemplos dessa relação ocorreu com o “Roda a Roda”. Entre 2008 e 2017, o game show chegou a ser chamado de “Roda a Roda Jequiti”. A atração retornou posteriormente e permaneceu no ar entre 2021 e 2024.

Jequiti quase foi vendida em 2024

A negociação atual não é a primeira tentativa de venda da empresa. Em 2024, a Jequiti esteve perto de ser adquirida pela Cimed, mas o negócio acabou não avançando.

Desta vez, segundo as informações divulgadas, o Grupo José Alves conseguiu alcançar os valores e as condições desejadas pelo Grupo Silvio Santos, fazendo a negociação avançar.

Apesar de algumas publicações tratarem a operação como uma venda já realizada, o próprio relato informa posteriormente que o negócio ainda está “próximo de acontecer”. Portanto, a conclusão definitiva da transação não fica clara nas informações apresentadas.

Quem é o comprador da Jequiti?

Fundado em 1962, o Grupo José Alves é um conglomerado empresarial de Goiás com atuação em diferentes setores, entre eles bebidas, educação, saúde, tecnologia, mercado imobiliário e indústria.

Entre os principais negócios está a Refrescos Bandeirantes, fabricante e distribuidora de produtos Coca-Cola em Goiás e Tocantins. Vitamedic, Unialfa e 3T Systems também fazem parte do grupo.