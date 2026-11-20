SEGUNDA UNIDADE

Gigante dos supermercados abre nova loja no setor farmacêutico com remédios a R$ 0,99

Grupo Mateus inaugurou uma unidade da Mix Toureiro Farma no Maranhão

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 16:53

Mix Toureiro Farma Crédito: Reprodução/Redes sociais

O Grupo Mateus, terceira maior rede varejista do Brasil, deu mais um passo na expansão de seus negócios no setor farmacêutico. Nesta quinta-feira (19), a companhia inaugurou uma nova unidade da Mix Toureiro Farma, na cidade de Balsas, no Maranhão, com uma campanha promocional que oferece medicamentos a partir de R$ 0,99. O estabelecimento está localizado na Avenida Coronel Fonseca, próximo à rodoviária.

As ofertas de inauguração seguem até domingo (22) e incluem mais de 20 produtos comercializados por R$ 0,99 cada. Entre os itens disponíveis por esse valor estão medicamentos como paracetamol, dipirona, loratadina, nimesulida, albendazol e fluconazol, além de testes de gravidez e preservativos.

A nova farmácia comercializa medicamentos, produtos de higiene pessoal e suplementos. A Mix Toureiro Farma é fruto de uma parceria entre o Grupo Mateus e a Toureiro Farma, cuja primeira unidade foi inaugurada em junho deste ano, em São Luís, também no Maranhão.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 1 de 8

O empreendimento é resultado de uma joint venture, modelo de parceria empresarial, firmada entre o Armazém Mateus, do Grupo Mateus, e a AS&J Holding, do Grupo Toureiro.

A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em março deste ano, segundo informações da Folha de S.Paulo. A parceria tem como objetivo ampliar a atuação das empresas nos segmentos de distribuição e comércio varejista de medicamentos nas regiões Norte e Nordeste do país.

O Grupo Toureiro já possui experiência no mercado farmacêutico, com atuação na distribuição de medicamentos para farmácias, hospitais e órgãos públicos. Com a parceria, as empresas buscam unir a experiência do grupo no setor farmacêutico à estrutura comercial e à presença regional do Grupo Mateus.