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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 16:53
O Grupo Mateus, terceira maior rede varejista do Brasil, deu mais um passo na expansão de seus negócios no setor farmacêutico. Nesta quinta-feira (19), a companhia inaugurou uma nova unidade da Mix Toureiro Farma, na cidade de Balsas, no Maranhão, com uma campanha promocional que oferece medicamentos a partir de R$ 0,99. O estabelecimento está localizado na Avenida Coronel Fonseca, próximo à rodoviária.
As ofertas de inauguração seguem até domingo (22) e incluem mais de 20 produtos comercializados por R$ 0,99 cada. Entre os itens disponíveis por esse valor estão medicamentos como paracetamol, dipirona, loratadina, nimesulida, albendazol e fluconazol, além de testes de gravidez e preservativos.
A nova farmácia comercializa medicamentos, produtos de higiene pessoal e suplementos. A Mix Toureiro Farma é fruto de uma parceria entre o Grupo Mateus e a Toureiro Farma, cuja primeira unidade foi inaugurada em junho deste ano, em São Luís, também no Maranhão.
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025
O empreendimento é resultado de uma joint venture, modelo de parceria empresarial, firmada entre o Armazém Mateus, do Grupo Mateus, e a AS&J Holding, do Grupo Toureiro.
A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em março deste ano, segundo informações da Folha de S.Paulo. A parceria tem como objetivo ampliar a atuação das empresas nos segmentos de distribuição e comércio varejista de medicamentos nas regiões Norte e Nordeste do país.
O Grupo Toureiro já possui experiência no mercado farmacêutico, com atuação na distribuição de medicamentos para farmácias, hospitais e órgãos públicos. Com a parceria, as empresas buscam unir a experiência do grupo no setor farmacêutico à estrutura comercial e à presença regional do Grupo Mateus.
Considerado um dos maiores grupos supermercadistas do país, o Grupo Mateus amplia sua atuação para além do setor alimentício com os investimentos no varejo farmacêutico. Atualmente, a companhia possui cerca de 282 unidades distribuídas por nove estados: Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.