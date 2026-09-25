ECONOMIA

Gigante dos supermercados, com faturamento de R$ 12,9 bilhões, abre as portas da 100ª loja

Nova loja tem capacidade para gerar 150 empregos diretos e outros 500 indiretos em Itajaí

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 04:51

Komprão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O Grupo Koch, responsável pela oitava maior rede de supermercados do país, inaugurou nesta quinta-feira (24) sua 100ª unidade em Santa Catarina. A nova loja do Komprão Koch Atacadista está localizada em Itajaí, no bairro Cordeiros.



O estabelecimento fica na Avenida Mário Uriarte e possui cerca de 15 mil m² de área construída. A unidade conta com 43 caixas e estacionamento com capacidade para aproximadamente 400 veículos. A abertura foi marcada por uma cerimônia oficial, um discurso religioso e o tradicional corte da fita.

"Estamos extremamente felizes e orgulhosos de poder trazer para Itajaí mais uma unidade do Komprão, mas desta vez é especial! Essa é a centésima loja do Grupo Koch! Quero agradecer a cada um de nossos colaboradores que nos ajudam diariamente a escrever essa história. Juntos e unidos nós somos melhores e provamos isso todos os dias", celebrou o CEO go grupo, José Koch.

A inauguração faz parte do processo de expansão do Grupo Koch em Santa Catarina. A nova operação deve gerar cerca de 150 empregos diretos e outros 500 indiretos no município de Itajaí.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025 1 de 15

O Grupo Koch vem se consolidando no mercado e atualmente ocupa a oitava posição entre os maiores supermercados do Brasil. Em 2025, a empresa registrou faturamento de R$ 12,9 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Atualmente, o Grupo Koch é a maior rede supermercadista de Santa Catarina.

A última inauguração do grupo ocorreu em agosto deste ano, com a abertura do Komprão Atacadista de Ituporanga, a primeira unidade do grupo no Alto Vale do Itajaí.

O Komprão Ituporanga possui quase 12 mil m² de área construída e estacionamento com capacidade para 271 veículos. A estrutura reúne departamentos como açougue, hortifrúti, adega e padaria, além de outras categorias para facilitar o abastecimento em uma única visita.