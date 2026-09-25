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Gigante dos supermercados, com faturamento de R$ 12,9 bilhões, abre as portas da 100ª loja

Nova loja tem capacidade para gerar 150 empregos diretos e outros 500 indiretos em Itajaí

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 04:51

Komprão em Ituporanga
Komprão  Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O Grupo Koch, responsável pela oitava maior rede de supermercados do país, inaugurou nesta quinta-feira (24) sua 100ª unidade em Santa Catarina. A nova loja do Komprão Koch Atacadista está localizada em Itajaí, no bairro Cordeiros.

O estabelecimento fica na Avenida Mário Uriarte e possui cerca de 15 mil m² de área construída. A unidade conta com 43 caixas e estacionamento com capacidade para aproximadamente 400 veículos. A abertura foi marcada por uma cerimônia oficial, um discurso religioso e o tradicional corte da fita.

"Estamos extremamente felizes e orgulhosos de poder trazer para Itajaí mais uma unidade do Komprão, mas desta vez é especial! Essa é a centésima loja do Grupo Koch! Quero agradecer a cada um de nossos colaboradores que nos ajudam diariamente a escrever essa história. Juntos e unidos nós somos melhores e provamos isso todos os dias", celebrou o CEO go grupo, José Koch.

A inauguração faz parte do processo de expansão do Grupo Koch em Santa Catarina. A nova operação deve gerar cerca de 150 empregos diretos e outros 500 indiretos no município de Itajaí.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

O Grupo Koch vem se consolidando no mercado e atualmente ocupa a oitava posição entre os maiores supermercados do Brasil. Em 2025, a empresa registrou faturamento de R$ 12,9 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Atualmente, o Grupo Koch é a maior rede supermercadista de Santa Catarina.

A última inauguração do grupo ocorreu em agosto deste ano, com a abertura do Komprão Atacadista de Ituporanga, a primeira unidade do grupo no Alto Vale do Itajaí.

O Komprão Ituporanga possui quase 12 mil m² de área construída e estacionamento com capacidade para 271 veículos. A estrutura reúne departamentos como açougue, hortifrúti, adega e padaria, além de outras categorias para facilitar o abastecimento em uma única visita.

Para agilizar o atendimento, a operação conta com 28 caixas tradicionais e dez terminais de self-checkout. A unidade é responsável pela geração de 130 empregos diretos e cerca de 300 indiretos.

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