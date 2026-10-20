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Gigante dos supermercados, com faturamento de R$ 12,9 bilhões, anuncia abertura de mais uma loja

Nova loja tem capacidade para gerar 150 empregos diretos e outros 500 indiretos em Itajaí

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:25

Komprão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O Grupo Koch, responsável pela oitava maior rede de supermercados do país, planeja a inauguração de mais uma loja. O novo estabelecimento da bandeira Komprão Koch Atacadista será implementada no bairro Testo Salto, em Blumenau, em Santa Catarina. Esta será a 101ª unidade da rede no estado catarinense.

A inauguração está marcada para a próxima quinta-feira (22) e será celebrada com a distribuição de vales-compras de R$ 200. Esta será a terceira unidade do grupo em Blumenau. O novo estabelecimento contará com uma variedade de produtos e diferentes opções de pagamento, incluindo cartões de débito, crédito, alimentação, cartão Koch e Pix. Os clientes também poderão ter acesso a ofertas exclusivas por meio do Clube K.

O Grupo Koch vem se consolidando no mercado e atualmente ocupa a oitava posição entre os maiores supermercados do Brasil. Em 2025, a empresa registrou faturamento de R$ 12,9 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Atualmente, o Grupo Koch é a maior rede supermercadista de Santa Catarina.

A última inauguração do grupo ocorreu em setembro deste ano, com a abertura do Komprão Atacadista de Itajaí, no bairro Cordeiros, a 100ª loja da rede.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025 1 de 15

O estabelecimento fica na Avenida Mário Uriarte e possui cerca de 15 mil m² de área construída. A unidade conta com 43 caixas e estacionamento com capacidade para aproximadamente 400 veículos. A abertura foi marcada por uma cerimônia oficial, um discurso religioso e o tradicional corte da fita.

"Estamos extremamente felizes e orgulhosos de poder trazer para Itajaí mais uma unidade do Komprão, mas desta vez é especial! Essa é a centésima loja do Grupo Koch! Quero agradecer a cada um de nossos colaboradores que nos ajudam diariamente a escrever essa história. Juntos e unidos nós somos melhores e provamos isso todos os dias", celebrou o CEO go grupo, José Koch.