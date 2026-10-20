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Gigante dos supermercados, com faturamento de R$ 12,9 bilhões, anuncia abertura de mais uma loja

Nova loja tem capacidade para gerar 150 empregos diretos e outros 500 indiretos em Itajaí

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:25

Komprão em Ituporanga
Komprão  Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O Grupo Koch, responsável pela oitava maior rede de supermercados do país, planeja a inauguração de mais uma loja. O novo estabelecimento da bandeira Komprão Koch Atacadista será implementada no bairro Testo Salto, em Blumenau, em Santa Catarina. Esta será a 101ª unidade da rede no estado catarinense.

A inauguração está marcada para a próxima quinta-feira (22) e será celebrada com a distribuição de vales-compras de R$ 200. Esta será a terceira unidade do grupo em Blumenau. O novo estabelecimento contará com uma variedade de produtos e diferentes opções de pagamento, incluindo cartões de débito, crédito, alimentação, cartão Koch e Pix. Os clientes também poderão ter acesso a ofertas exclusivas por meio do Clube K.

O Grupo Koch vem se consolidando no mercado e atualmente ocupa a oitava posição entre os maiores supermercados do Brasil. Em 2025, a empresa registrou faturamento de R$ 12,9 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Atualmente, o Grupo Koch é a maior rede supermercadista de Santa Catarina.

A última inauguração do grupo ocorreu em setembro deste ano, com a abertura do Komprão Atacadista de Itajaí, no bairro Cordeiros, a 100ª loja da rede. 

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

O estabelecimento fica na Avenida Mário Uriarte e possui cerca de 15 mil m² de área construída. A unidade conta com 43 caixas e estacionamento com capacidade para aproximadamente 400 veículos. A abertura foi marcada por uma cerimônia oficial, um discurso religioso e o tradicional corte da fita.

"Estamos extremamente felizes e orgulhosos de poder trazer para Itajaí mais uma unidade do Komprão, mas desta vez é especial! Essa é a centésima loja do Grupo Koch! Quero agradecer a cada um de nossos colaboradores que nos ajudam diariamente a escrever essa história. Juntos e unidos nós somos melhores e provamos isso todos os dias", celebrou o CEO go grupo, José Koch.

A inauguração faz parte do processo de expansão do Grupo Koch em Santa Catarina. A nova operação deve gerar cerca de 150 empregos diretos e outros 500 indiretos no município de Itajaí.

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