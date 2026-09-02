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Com faturamento de R$ 12,9 bilhões, gigante dos supermercados abre 99ª unidade

Esta é a primeira loja da marca no Alto Vale do Itajaí

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00

Komprão em Ituporanga
Komprão em Ituporanga Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O Grupo Koch inaugurou mais uma unidade em Santa Catarina. O supermercado de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, foi inaugurado na última sexta-feira (28).

A nova loja do Komprão Koch Atacadista é a primeira unidade da marca no Alto Vale do Itajaí e a 99ª da marca. "A escolha por Ituporanga representa mais um passo importante na nossa história e reforça o nosso compromisso de estar cada vez mais perto das pessoas. Chegamos para fazer parte do dia a dia da cidade, com preço acessível, variedade e um atendimento próximo, do jeito que buscamos fazer em cada lugar onde estamos presentes", diz o comunicado do grupo nas redes sociais.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

O Grupo Koch vem se consolidando no mercado e atualmente ocupa a oitava posição entre os maiores supermercados do Brasil. Em 2025, a empresa registrou faturamento de R$ 12,9 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

As lojas da rede Koch Supermercados estão localizadas no litoral catarinense e Vale do Rio Tijucas, nas cidades de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Biguaçu, Blumenau, Bombinhas, Braço do Norte, Camboriú, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Itapema, Navegantes, Palhoça, Penha, Porto Belo, São Francisco do Sul e Tijucas.

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