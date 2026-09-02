ECONOMIA

Com faturamento de R$ 12,9 bilhões, gigante dos supermercados abre 99ª unidade

Esta é a primeira loja da marca no Alto Vale do Itajaí

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00

Komprão em Ituporanga Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O Grupo Koch inaugurou mais uma unidade em Santa Catarina. O supermercado de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, foi inaugurado na última sexta-feira (28).

A nova loja do Komprão Koch Atacadista é a primeira unidade da marca no Alto Vale do Itajaí e a 99ª da marca. "A escolha por Ituporanga representa mais um passo importante na nossa história e reforça o nosso compromisso de estar cada vez mais perto das pessoas. Chegamos para fazer parte do dia a dia da cidade, com preço acessível, variedade e um atendimento próximo, do jeito que buscamos fazer em cada lugar onde estamos presentes", diz o comunicado do grupo nas redes sociais.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025 1 de 15

O Grupo Koch vem se consolidando no mercado e atualmente ocupa a oitava posição entre os maiores supermercados do Brasil. Em 2025, a empresa registrou faturamento de R$ 12,9 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).