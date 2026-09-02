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Elaine Sanoli
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00
O Grupo Koch inaugurou mais uma unidade em Santa Catarina. O supermercado de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, foi inaugurado na última sexta-feira (28).
A nova loja do Komprão Koch Atacadista é a primeira unidade da marca no Alto Vale do Itajaí e a 99ª da marca. "A escolha por Ituporanga representa mais um passo importante na nossa história e reforça o nosso compromisso de estar cada vez mais perto das pessoas. Chegamos para fazer parte do dia a dia da cidade, com preço acessível, variedade e um atendimento próximo, do jeito que buscamos fazer em cada lugar onde estamos presentes", diz o comunicado do grupo nas redes sociais.
Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025
O Grupo Koch vem se consolidando no mercado e atualmente ocupa a oitava posição entre os maiores supermercados do Brasil. Em 2025, a empresa registrou faturamento de R$ 12,9 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
As lojas da rede Koch Supermercados estão localizadas no litoral catarinense e Vale do Rio Tijucas, nas cidades de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Biguaçu, Blumenau, Bombinhas, Braço do Norte, Camboriú, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Itapema, Navegantes, Palhoça, Penha, Porto Belo, São Francisco do Sul e Tijucas.