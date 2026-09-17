Gigante dos supermercados de faturamento de R$ 12,9 bilhões anuncia abertura da 100ª unidade

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Elaine Sanoli
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00
O Grupo Koch, dono da oitava maior rede de supermercados do país, anunciou a abertura de mais uma unidade em Santa Catarina. A inauguração do supermercado em Itajaí, o 100º da marca, está prevista para a próxima quinta-feira (24).
A nova loja do Komprão Koch Atacadista ficará na Avenida Mário Uriarte, no bairro de Cordeiros, e começará a funcionar a partir das 9h da próxima quinta-feira. O empreendimento terá uma área construída de cerca de 15 mil m² e contará com 43 caixas e 400 vagas de estacionamento.
A inauguração representa mais um passo na expansão do Grupo Koch em Santa Catarina, com capacidade para gerar 150 empregos diretos e outros 500 indiretos em Itajaí.
Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025
O Grupo Koch vem se consolidando no mercado e atualmente ocupa a oitava posição entre os maiores supermercados do Brasil. Em 2025, a empresa registrou faturamento de R$ 12,9 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Atualmente, o Grupo Koch é a maior rede supermercadista de Santa Catarina.
A última inauguração do grupo ocorreu em agosto deste ano, com a abertura do Komprão Atacadista de Ituporanga, a primeira unidade do grupo no Alto Vale do Itajaí.
O Komprão Ituporanga possui quase 12 mil m² de área construída e estacionamento com capacidade para 271 veículos. A estrutura reúne departamentos como açougue, hortifrúti, adega e padaria, além de outras categorias para facilitar o abastecimento em uma única visita.
Para agilizar o atendimento, a operação conta com 28 caixas tradicionais e dez terminais de self-checkout. A unidade é responsável pela geração de 130 empregos diretos e cerca de 300 indiretos.