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Gigante dos supermercados de faturamento de R$ 25,7 bilhões anuncia nova unidade

Inauguração está prevista para o dia 21 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 21:17

Supermercados BH
Supermercados BH Crédito: Reprodução

O Supermercados BH acaba de anunciar uma nova unidade. A nova loja será inaugurada na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Com a nova unidade, os Supermercados BH passarão a contar com 454 lojas, sendo 391 em Minas Gerais, 47 no Espírito Santo, 15 na Bahia e uma em Pernambuco.

A inauguração está prevista para a próxima sexta-feira (21), às 9h. A loja ficará na Avenida Carlos Moreira Lima, no bairro de Monte Belo.

Supermercados BH

Supermercados BH por Reprodução
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Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
Supermercados BH por Divulgação
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Supermercados BH por Reprodução

A rede ocupa a quarta posição no ranking de 2026 dos maiores supermercados do país, com faturamento de R$ 25,7 bilhões. O grupo manteve o mesmo lugar no levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em relação ao ano anterior.

Desde sua fundação em 1996, o Supermercados BH vem trilhando um caminho de crescimento contínuo e expansão consistente. Em maio de 2025, o Supermercados BH iniciou a integração das lojas adquiridas da rede Bretas à sua bandeira. A negociação, anunciada em fevereiro de 2025, envolveu 54 lojas de supermercados, oito postos de combustíveis e um centro de distribuição, totalizando R$ 716 milhões.

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