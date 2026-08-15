MERCADO

Gigante dos supermercados de faturamento de R$ 25,7 bilhões anuncia nova unidade

Inauguração está prevista para o dia 21 de agosto

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 21:17

Supermercados BH Crédito: Reprodução

O Supermercados BH acaba de anunciar uma nova unidade. A nova loja será inaugurada na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Com a nova unidade, os Supermercados BH passarão a contar com 454 lojas, sendo 391 em Minas Gerais, 47 no Espírito Santo, 15 na Bahia e uma em Pernambuco.

A inauguração está prevista para a próxima sexta-feira (21), às 9h. A loja ficará na Avenida Carlos Moreira Lima, no bairro de Monte Belo.

Supermercados BH 1 de 13

A rede ocupa a quarta posição no ranking de 2026 dos maiores supermercados do país, com faturamento de R$ 25,7 bilhões. O grupo manteve o mesmo lugar no levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em relação ao ano anterior.